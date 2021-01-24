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美國沃爾瑪開放更多據點 加速新冠疫苗施打

編譯林奇賢／綜合外電
民眾能到更多沃爾瑪旗下大賣場的店內藥局接種疫苗。(路透)
民眾能到更多沃爾瑪旗下大賣場的店內藥局接種疫苗。(路透)

零售巨擘沃爾瑪（Walmart）開始在更多州推出新冠疫苗，讓民眾能到更多旗下大賣場的店內藥局接種疫苗，因為拜登政府試圖加快疫苗的分發速度。

CNN報導，沃爾瑪發言人22日表示，過去幾周，沃爾瑪在新墨西哥州、阿肯色州的部分據點開放施打新冠疫苗。如今沃爾瑪將在紐澤西州、喬治亞州、印第安那州、路易斯安那州、馬里蘭州、南卡州、德州、芝加哥、波多黎各等地區的特定門市，讓民眾接種疫苗。

各州政府決定哪些人有資格接受疫苗接種，而位於該州的沃爾瑪藥局便只會將疫苗分給這些特定族群。例如，喬治亞州目前僅65歲以上的人才能施打疫苗。

沃爾瑪發言人說：「我們會依據該州想優先施打的族群，來提供疫苗接種的協助。」

由於拜登政府尋求加速疫苗分發速度，沃爾瑪因而擴大疫苗接種的據點。美國疾病控制與預防中心（CDC）的最新數據顯示，目前全美已施打逾1,700萬劑疫苗。拜登曾宣布要在他就職百日時達成施打1億劑的目標。

藥局與生鮮超市料將扮演分發疫苗的重要角色。目前聯邦政府和全美19家連鎖藥局、零售商、藥學會進行合作，涵蓋全美逾四成的藥局據點。

疫苗 沃爾瑪 藥局

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