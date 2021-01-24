加州疫情 研究：食品交通物流業高風險

一份新的研究指出，美國加州的勞動人口中，以食品和交通物流業的基層勞工 染疫死亡風險最高，建議政府單位應該優先考量這類工作族群接種武漢肺炎疫苗的順位。

「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）今天引用加州大學 舊金山分校（UCSF）的報告指出，廚師、包裝員、農場工作者、烘焙師和建築工是加州感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）風險最高的職業。

因染疫導致病故的第2高風險職業類別為裁縫機操作員、收發人員、維修工人、客戶服務人員、卡車司機、服務生和家事清潔幫手。

研究人員檢視去年3月到10月疫情 期間加州的死亡率，其中18歲至65歲族群占全州染疫死亡總數的1/3。在交叉比對疫情爆發前的統計數據後，找出死亡人數增加最多的職業類別與族裔。

研究人員依據死亡證明區分出9大職業類別。疫情期間生命風險最高的業種包括食品業和農業，從農場工人到食品加工員、肉類包裝員到廚師，以及餐館工作的其他人員。其次是運輸和物流業，舉凡包裝、裝運到送貨司機等。

當加州施行居家避疫期間，廚師、農場員工和駕駛仍繼續實地工作。

18歲至65歲工作年齡層在加州疫情期間死亡人數增加22%。從職業類別看死亡人數，食品業和農業的勞動人口死亡增加39%，交通與物流業勞工增加28%，超市等工作場所的第一線現場員工和製造業員工各增加27%和23%。

研究表示，上述相關工作沒有遠距辦公的選項，他們多為低收入勞工，往往被迫與同事近距離工作，又沒有足夠的口罩和消毒用品等，且生病時很難請假在家休息。

此外，這項研究發現疫情期間死亡人數的人種差異，拉丁美洲裔工人增加36%、非裔工人增加28%，白人工人增加6%的死亡人數。有色人種死亡人數激增，包括亞裔醫護人員死亡人數增加40%，非裔零售員工的死亡人數上升18%。

研究人員呼籲雇主要對員工提供足夠的個人防護裝備，確保工作場合的社交距離，並給予必要的病假。當疫苗數量有限的狀況下，政府在決定接種優先順序時，應考慮染疫風險死亡率較高的必要行業基層勞工。