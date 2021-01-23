我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登移民案不樂觀 最後恐縮小為夢想生轉公民法案

參院彈劾川普「機率幾乎零」 CNN：除非政治氛圍劇變

共和黨溫和派難配合 1400元紓困恐耗時數月或不到位

編譯陳韻涵／綜合23日電
拜登總統上任首要推動的新冠紓困案預計再推發1400元紓困支票，但和黨反對，可能難以成功。(美聯社)
拜登總統上任首要推動的新冠紓困案預計再推發1400元紓困支票，但和黨反對，可能難以成功。(美聯社)

拜登總統一上任就大手筆的提出高達1兆9000億元的疫情紓困計畫，但因可能會衝擊國庫，參院民主黨所倚賴的主要溫和派共和黨議員並不熱中，甚至表示要再發給每名國人1400元的紓困款可能耗時數月，或根本不會到位。

參院民主黨需要說服十位溫和派共和黨參議員倒戈，才能通過拜登法案的門檻，或巧妙地運用議會調動，繞過60票的門檻；但拜登團隊顯然已準備好積極地讓國會採取行動，與前政府被動的態度迥異。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，拜登的這項紓困法案包括4000億元配發疫苗和重啟學校的經費、新一波1400元紓困補助、每周400元失業補助、250億元兒童照護或健康補助，以強化「可負擔健保法」(Affordable Care Act)等。

可能支持民主黨紓困法案的共和黨關鍵議員表示，或許提高加速配發新冠疫苗的預算，但對於拜登提案的總金額猶豫不決；有些人呼籲拜登下修計畫，另有人建議等幾個月看經濟不景氣的情況是否持續。

溫和派共和黨參議員之一的蘇珊‧柯林斯(Susan Collins)表示，她「同情」調高疫苗預算，但看不出數額如此大的正當理由。

「我難以理解，我們(上月)甫通過9000億元的補助法案，為何現在又要通過這麼高額的另一項法案」；柯林斯21日說：「也許幾個月後，需求會更明顯，到時需要做些顯著之事，但現在看不出來。」

另一位溫和派的阿拉斯加州聯邦參議員麗莎‧穆考斯基(Lisa Murkowski)形容，拜登的要求「重要」，「但9000億元的補助法案的墨都還沒乾」，「需要很多公正的辯論和考量」。

曾在投票上倒戈的溫和派共和黨參議員羅穆尼(Mitt Romney)則表示，沒興趣再借1兆元或5000億元擴大經濟紓困，「我個人的觀點認為，阻礙經濟的是新冠病毒，而非金錢；我希望我們盡可能配發疫苗，一旦更多人接種疫苗，我相信經濟會好轉。」

拜登在參院遭逢的挫折就顯示，若經正常程序，拜登需要十張共和黨參議員的選票，才能通過此案；若跨黨派支持未能過關，民主黨則有兩種選擇：一是動用調整程序(reconciliation process)避開預算撥款的障礙，或下修預算總額以尋求兩黨支持。

「我認為政府和黨團希望在兩黨的基礎上進行」；眾院預算委員會主席亞爾穆斯(John Yarmuth，民主黨)說：「我們尚未決定調整程序，但若別無辦法，我們打算迅速推動。」

拜登總統上任第一天即在白宮簽署多項總統行政命令，推翻前任政策。(美聯社)
拜登總統上任第一天即在白宮簽署多項總統行政命令，推翻前任政策。(美聯社)

拜登 紓困 共和黨

上一則

參院彈劾川普「機率幾乎零」 CNN：除非政治氛圍劇變

延伸閱讀

拜登移民案不樂觀 最後恐縮小為夢想生轉公民法案

拜登移民案不樂觀 最後恐縮小為夢想生轉公民法案
拜登上任後首度對談 強生矢言強化英美同盟

拜登上任後首度對談 強生矢言強化英美同盟
拜登策士談美中台：一國兩制已到盡頭 台灣牌問題複雜

拜登策士談美中台：一國兩制已到盡頭 台灣牌問題複雜
不抱幻想！習智囊：拜登或比川普硬

不抱幻想！習智囊：拜登或比川普硬

熱門新聞

川普連離開白宮都要耍派頭。(路透)

禮炮21響加儀隊表演！川普歡送會耍噱頭拚看頭

2021-01-19 09:53
川普總統原希望在20日上午離開白宮當天，能接受盛大軍禮儀式歡送，並在支持者的簇擁下風光離任；不過國防部傳出拒絕他的要求，讓計畫泡湯。(美聯社)

想以軍禮風光離任？川普遭五角大廈拒絕

2021-01-17 22:48
美國前總統川普20日卸任，偕夫人梅蘭妮亞飛到佛州，但夫婦倆走下飛機後，梅蘭妮亞卻沒有停下腳步，獨留川普一人向記者揮手致意。(美聯社)

不想裝親切了？梅蘭妮亞卸下第一夫人 懶跟川普合照

2021-01-21 23:53
川普女兒、第一千金伊凡卡‧川普(Ivanka Trump)。(美聯社)

伊凡卡禁借廁所 特勤人員月花3000元租屋只為尿尿

2021-01-16 09:47
桑德斯在就職典禮上的打扮。圖╱GettyImages

總統就職他倆造型最吸睛！迷因圖在網路上瘋傳

2021-01-21 09:41
新總統拜登核心策士艾利森（Graham Allison）受訪表示，一國兩制已走到盡頭，但美國不會承認台灣獨立。圖為中國街頭的一國兩制標語。本報資料照片

拜登策士：一國兩制已到盡頭

2021-01-16 14:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
今年最大暴風雨下周來 大氣河流襲灣區

今年最大暴風雨下周來 大氣河流襲灣區
上班回家發現妻子與小王床戰 他「後悔當時一個舉動」

上班回家發現妻子與小王床戰 他「後悔當時一個舉動」
美國疫情來到轉折點？住院病例創單日最大降幅

美國疫情來到轉折點？住院病例創單日最大降幅
桑德斯「路人甲」服裝爆紅 同款羽絨外套三天賣光

桑德斯「路人甲」服裝爆紅 同款羽絨外套三天賣光
縱橫媒體一甲子 談話節目主持人賴瑞金染疫過世

縱橫媒體一甲子 談話節目主持人賴瑞金染疫過世