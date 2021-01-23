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參院彈劾川普「機率幾乎零」 CNN：除非政治氛圍劇變

參院彈劾川普「機率幾乎零」 CNN：除非政治氛圍劇變

編譯郭宣含／綜合23日電
國會共和黨團結一致反對參院通過川普彈劾案。圖為參眾兩院共和黨2017年12月協助通過川普的減稅法，在白宮前慶祝難得一見的勝利。(路透)
國會共和黨團結一致反對參院通過川普彈劾案。圖為參眾兩院共和黨2017年12月協助通過川普的減稅法，在白宮前慶祝難得一見的勝利。(路透)

有線電視新聞網(CNN)報導，參院通過彈劾定罪前總統川普的機率極低，有越來越多共和黨人相信，共和黨不會就川普煽動致命暴動以阻止拜登總統勝選一事將其定罪，除非出現更多相關證據，或者共和黨黨內政治氛圍劇變。

CNN訪問數十名共和黨參議員，多數共和黨人很可能認定川普無罪，只有一些人可能同意定罪川普，除非有更多川普煽動暴動證據出現，以及黨內出現劇變才可能改變；共和黨人也表示，國會暴動至今已過一段時間，他們已冷靜下來並準備邁步向前。

共和黨聯邦參議員維克(Roger Wicker，密西西比州)認為，定罪川普的機率幾乎為零；孔寧(John Cornyn，德州)則認為川普遭定罪的可能性約是三分之一；共和黨領導層則稱民主黨推動彈劾審理是為了報復。

也有共和黨人極度不滿彈劾流程，表明不可能會有至少17名共和黨員加入50名民主黨員，支持讓川普定罪，並禁止他未來再度參選。

共和黨還出現另一種聲音，有些人主張彈劾前總統的程序違憲，而且太快開始彈劾審理，應該給川普應有的程序時間，民主黨則強烈反對。共和黨人認為，他們可以因此避免定罪川普，又不會顯得支持川普鼓吹暴徒的行為。

就政治面而言，多數共和黨人不再意見不合；一名共和黨參議員表示，許多黨內同仁認為彈劾程序明顯呈現黨派分歧。

民主黨人也有其心思。如果彈劾審理拖得太久，甚至像去年首次彈劾川普那樣長達21天，而且有證人作證，雖然可滿足部分共和黨人的要求，提供足夠機會讓川普解釋，但此舉恐佔掉拜登任期的第一個月；但若審理時間太短，又無法獲得部分共和黨人的支持。

孔寧表示他不贊成獵巫，「這必須是公平合宜的過程，因為不管我們怎麼做，彈劾不僅事關川普，也關乎設下先例。如你所知，一旦我們現在這麼做，就會成為先例，萬一歷史重演，這就會變成規定。」

民主黨面臨的另一大阻礙就是要說服共和黨人此舉符合憲法；近日部分參院共和黨人主張，川普已卸任成為一般公民，因此彈劾審理違憲。

這類討論在美國前所未見，參院從未對卸任總統進行彈劾審理，不過民主黨人諮詢各派法律專家，學者認為此舉符合憲法；法律分析師指出，類似情況在1876年已有先例，當時參院彈劾卸任的政府戰爭部長貝爾納普(William Belknap)。

共和黨 川普 彈劾

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