德州奧斯汀火紅！ 居民怕變成又擠又貴的舊金山

去年4到10月，奧斯汀都會區遷入與遷出的比率高居全美之冠。（路透）

幾年前，美國德州奧斯汀市區街上有著蠟像館、漫畫店，販售1美元 墨西哥塔可餅的小餐館，但近年從露露檸檬(lululemon)到Le Labo香氛等各國名店陸續開張，連蘋果、特斯拉 、甲骨文等科技大咖都將進駐，奧斯汀搖身一變成為「新創城市」，但房價飛漲、交通壅塞等問題也接踵而來。

華爾街日報報導，移居奧斯汀的風潮，可說是由新冠疫情一手「催生」。原先的紐約客、舊金山 人現在可遠距工作，大家全被奧斯汀較低的房租、特色酒吧和全年溫暖的天氣吸引而來。根據LinkedIn的資料，去年4到10月，奧斯汀都會區遷入與遷出的比率高居全美之冠。

許多企業與可遠距工作者逃離加州，爭相搬到他們認定的下一個科技都會。蘋果的辦公園區和特斯拉的工廠，分別在奧斯汀的城北和城南興建中，甲骨文最近宣布要把總部遷到奧斯汀；特斯拉執行長馬斯克最近甚至說，他也要搬到德州住。

創投公司Atomic合夥人羅斯和科技投資者麥肯納，相繼由舊金山灣區搬到奧斯汀，羅斯說：「奧斯汀是個新創城市。所有事物都快速成長，機場每年都增加新的機門。」麥肯納則希望與下一波新創公司靠得更近。

這些人的到來為奧斯汀經濟提供動力，但也帶來他們原本想逃離的高昂成本和僵局。隨著會員費2000美元起跳的私人俱樂部Soho House、精品業者愛瑪仕進駐，會計師事務所德勤、私募股權公司Tritium Partners租下辦公大樓，奧斯汀的商辦租金跟著水漲船高。

許多在奧斯汀出生長大的居民，尤其是黑人和拉丁裔家庭，已經負擔不起居住成本。許多人認為解決方案是增加更多住房供給、改善交通。

交通日益壅塞也是個問題，曾在2000和2014年兩度遭選民否決的城市鐵路公共運輸計畫，終於在2020年11月過關，選民壓倒性同意永久性地調高房產稅，用以支應71億美元的交通運輸計畫。有識之士及早行動，不想讓奧斯汀因科技繁華，變成另一個又擠又貴的舊金山。