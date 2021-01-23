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拜登策士談美中台：一國兩制已到盡頭 台灣牌問題複雜

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拜登策士談美中台：一國兩制已到盡頭 台灣牌問題複雜

記者徐偉真／台北報導
美國總統拜登核心策士艾利森分析未來美中台關係，除認為台灣可能是爆點外，在美中科技戰中，台灣也要注意對半導體產業的影響。(圖／TVBS提供)
美國總統拜登核心策士艾利森分析未來美中台關係，除認為台灣可能是爆點外，在美中科技戰中，台灣也要注意對半導體產業的影響。(圖／TVBS提供)

美國總統拜登核心策士艾利森（Graham Allison）接受台灣媒體TVBS專訪時表示，未來的美中關係中，最讓他擔心的爆點就是台灣，在台灣可能發生的意外、事件甚至挑釁，都會引發一連串連鎖效應，最後把美中都捲入災難性的戰爭中，因此未來的美中關係，「戰爭與和平」會是其中一大議題。

艾利森被問到未來四年會有哪些重要議題可以重新定義美中關係時表示，除了台灣是最讓他擔心的爆點，另外的議題包括氣候及貿易。拜登清楚認知到，中國是全球最大的溫室氣體排放國，美國排名第二，除非兩國攜手採取措施加以限制，50年後雙方都無法生活在這樣的氣候之下。

貿易方面，艾利森說，拜登明白中國如今是全球經濟的第二骨幹，其他經濟體無法自外於中國，川普政府想方設法要築起所謂新的經濟鐵幕，這點顯然做不到；日本和韓國的第一大貿易夥伴都是中國，澳洲的第一大貿易夥伴也是中國，他認為處理雙邊貿易問題達成公平的競爭環境，遏止中國大陸不合理行徑會是拜登的重大挑戰之一。

至於美中貿易戰，艾利森說，美中雙邊貿易失衡在川普政府期間加劇，川普提出解決貿易失衡問題的藥方沒有用，美中貿易赤字本身並不是主要的關切問題，智慧財產剽竊才是真正的關切重點，保護主義、扶植特定產業不利於美國和全球才是真正問題，數百年來美國已經晉升到所有社群地位之首，科技領域的美中競爭會變得更加激烈，這對台灣來說會是非常有意思的複雜議題，因為台灣有半導體和其他產業。

針對美國未來會不會打台灣牌，艾利森說，這問題非常複雜，他認為台美關係深化是好事，拜登也明白只有一個中國，一個中國是毫無疑義的，並沒有台灣獨立國家的存在，美國也不會承認，台灣的期盼和北京當局是格格不入，這問題解決不了，但可以處理。拜登曾任參院外交委員會主席，他了解這個問題，拜登的挑戰在於能夠想出什麼兩岸新方案，不再是一國兩制，一國兩制已經走到盡頭。

艾利森曾擔任拜登外交政策幕僚數十年，現為哈佛大學甘迺迪政治學院道格拉斯迪倫講席教授，在哈佛任教超過五十年，同時是國防政策領域的專家，曾在美國前總統柯林頓第一任期內擔任助理國防部長，研究領域包括核武問題、中國問題等。

台灣 中國 拜登

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