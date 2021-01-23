美國疫情來到轉折點？住院病例創單日最大降幅

美國民眾排隊等候接種新冠疫苗。美聯社

主要新冠肺炎 指標顯示，美國疫情 似乎顯示一些緩和跡象，包括染疫住院人數在21日創單日最大降幅，新增確診已降到20萬人以下。這或許預示醫療照護體系與新冠病毒奮戰近一年後，終於快迎來疫情逐漸減緩的曙光。

彭博資訊報導，「Covid追蹤計畫」的資料顯示，目前因感染新冠肺炎住院的人數在21日當天大減2,773人，單日降幅為疫情爆發以來最大，降到119,927人。一周降幅為9,020人，也創下最高紀錄。以百分比來看，下降幅度也加速。

另根據約翰霍普金斯大學的統計，美國新冠肺炎確診病例在21日新增193,207例，七天平均值為188,626例，是去年12月來最少。截至24日止，死亡病例超過41.1萬例。

美國新冠肺炎住院病例持續呈現下降趨勢，死亡病例稍微下滑，且新增確診病例仍低於20萬人。公衛專家認為，這可能顯示重症病例增速趨緩，疫情進入高原期。

話雖如此，仍不可掉以輕心。因為就絕對值來看，各項疫情指標仍盤旋在接近高峰的水準，包括住院人數在內。而死亡人數，一種落後指標，未來數周可能持續快步走高。美國總統拜登22日警告，美國染疫死亡人數可能超過60萬人。