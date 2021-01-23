美談話節目名主持人賴瑞金去世 享壽87歲

美國深夜談話節目知名主持人賴瑞金（Larry King）23日在醫院去世，享壽87歲。 路透

美國 深夜談話節目知名主持人賴瑞金（Larry King）23日在醫院去世，享壽87歲。賴瑞金去年11月因心臟疾病住院，本月2日感染新冠肺炎。他因深夜談話節目成為家喻戶嘵的主持人，曾獲艾美獎肯定，黑框眼鏡和吊帶褲打扮是他的正字標記。

賴瑞金的家人23日發布其死訊。他本就有心臟宿疾，去年就已住院，11月19日在病床上度過87歲生日。2019年11月他曾發生一次幾乎致命的中風 ，昏迷兩周。

賴瑞金本名勞倫斯•哈維•吉格（Lawrence Harvey Zeiger），出生於美國紐約 布魯克林區的猶太家庭，因父親早逝，母子三人曾仰賴社會福利金過活。高中畢業後賴瑞金就開始工作養家，亦很早就萌生對廣播電視的興趣。

1957年他進入佛州一家廣播電台，負責清潔及雜務，有一天某節目主持人突然離職，賴瑞金被指派代打，意外表現得不錯。上節目前，電台經理嫌他的姓氏太難記，要他取個藝名，他選了「金」，也就是國王之意，日後他確實成為談話節目之王。

賴瑞金1978年躍上全國性廣播，在互動廣播公司開設「賴瑞金秀」節目，打開全國知名度。

1985年6月他在美國有線電視新聞網（CNN）開始主持「賴瑞金現場」，2010年6月熄燈，長達25年，是CNN最長壽也最受歡迎的節目，曾創造每晚百萬人以上的收視佳績，名列金氏世界紀錄。

賴瑞金情史豐富，分別結婚及離婚八次，包括其中一位前妻二度分合，八次婚姻共育有五個孩子。