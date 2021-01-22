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華府國民兵睡在冰冷停車場？國會警察挨轟

記者胡玉立／綜合報導
華府國民兵在停車場內休息過夜，有人靠在牆柱上，有人則直接躺在地上。(歐新社)
華府國民兵在停車場內休息過夜，有人靠在牆柱上，有人則直接躺在地上。(歐新社)

被派去保護華府安全的國民兵在冷冰冰的停車場就地休息的畫面，讓兩周前未能制止暴民入侵國會大廈的「國會警察」，陷入另一場風波；國會警察現在被指責，是他們下令要國民兵離開國會大廈、改睡停車場；拜登總統也表達不滿，第一夫人吉兒‧拜登22日更帶著巧克力餅乾，去探望國民兵。

兩黨22日均有成員對此不滿，要求調查；德州、佛州和新罕布夏州等州長則憤然下令國民兵部隊撤回家園。

6日國會暴亂事件，讓國會警力嚴重準備不足的窘況畢露。為確保總統就職大典安全，全國約2萬5000名國民兵分乘飛機、巴士趕往華府部署。重兵戒備下，就職當天僅零星逮捕事件傳出。但大批國民兵在聯邦司法大樓(Thurgood Marshall Federal Judiciary Building)停車場就地休息的畫面，引發新關注。

來源：

Inside Edition頻道

國民兵華府發言人尼維斯上尉(Edwin Nieves Jr.)表示，國會警察以國會重新開議「人流量增加」，要求部隊於21日下午從國會大廈圓頂大廳(Capitol Rotunda)等地移到停車場，但國民兵後來再度獲准回國會大廈。

國會警察署代理署長皮特曼(Yogananda Pittman)22日聲明表示，她的機構「並未指示國民兵撤出國會大廈設施。」但兩位匿名國會警察聲稱，他們被告知上級下令將士兵驅離。停車場廁所很少、避寒物也不多。

參院軍事委員會最高階共和黨人、奧克拉荷馬州聯邦參議員殷霍夫(James Inhofe)說，多位軍方成員告訴他，身穿制服的國會警察叫他們離開國會大廈。他說，「部隊不會自行移動。我想知道情況到底為何，以確保舊事不再重演。」

監督國會警察預算的委員會負責人、俄亥俄州聯邦眾議員瑞安(Tim Ryan)表示，皮特曼等指揮官最終須為其決策作證；「若國會警察以任何形式將國民兵趕去冰冷的停車場，就得付出代價。我們正設法與國會警察重建信任，必須弄清楚實際情況為何。」

國民兵局21日表示，在華府部署的近2萬6000名國民兵，目前有1萬600名仍在執勤。該局正協助各州協調讓部隊返家。部分執法機構要求國民兵繼續提供幫助，約7000名士兵會留在華府至月底。

國民兵睡在停車場的消息傳出後，德州、佛州和新罕布夏州等州長相繼不滿表示，已命令國民兵部隊自華府撤回家園。「他們是士兵，不是(眾院議長)波洛西(Nancy Pelosi)的僕人，」佛州共和黨籍州長德桑提斯(Ron DeSantis)22日表示，「我認為現在最合適的作法，是讓他們回家。」

華府國民兵在停車場內休息過夜，有人靠在牆柱上，有人則直接躺在地上。(歐新社)
華府國民兵在停車場內休息過夜，有人靠在牆柱上，有人則直接躺在地上。(歐新社)

國民兵 警察 華府

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