參議員要求回敬北京！「崔天凱如涉制裁 應立即驅逐」

共和黨籍參議員柯頓今天在參院表示，中國制裁28名川普官員，中國駐美大使若涉入其中就該被驅逐，以回敬北京。(歐新社)

中國 制裁28名川普官員持續在美國 政壇發酵。一名參議員今天表示，此舉顯然是要恐嚇拜登 官員，讓他們不敢對抗中國；中國駐美大使若涉入其中就該被驅逐，拜登也應以制裁回敬北京。

中國外交部選在美國政權交接之際，20日大動作制裁28名前總統川普任內「反華政客」。前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）、前國安顧問波頓（John Bolton）、去年接連訪台的前衛生部長阿查爾（Alex Azar）與前國務次卿柯拉克（Keith Krach）皆名列其中。

根據中國外交部，遭制裁官員與其親屬未來禁止入境中國、香港與澳門，他們相關企業與機構也被限制與中國打交道與做生意。

共和黨籍參議員柯頓（Tom Cotton）今天在參議院院會中表示，中國長期試圖在美國各級政府與企業脅迫美國人，近日制裁只是其中一項作為。

柯頓指出，這是針對美國對中政策獨立性的直接攻擊，目的也是脅迫拜登（Joe Biden）政府官員，若他們膽敢起身對抗中共，未來可能遭致個人財務損失。「部分官員可能開始思考這對他們未來可能造成的潛在損害，然後開始有點擔心。」

柯頓呼籲拜登，應把制裁視為中國在他上任首日對他外交政策的攻擊，並用最強烈的措辭譴責，也應以制裁回敬負責這項脅迫行動的中國官員。此外，未來應避免提名與中國在專業或財務上有往來的人士擔任高階職務，因為光制裁的威脅就可能讓他們妥協。

柯頓也強調，拜登應確定中國駐美大使崔天凱是否有涉入制裁作為，若是有，他應該為試圖推翻美國外交政策的過分作為立即被驅逐。