拜登政府將宣布低收入家庭P-EBT補助提高15%

拜登政府22日將宣布，對於育有小孩的低收入家庭，「疫情電子福利轉帳計畫」(Pandemic Electronic Benefits Transfer，P-EBT)補助將調高15%。(美聯社)

消息人士指出，拜登政府22日將宣布，對於育有小孩的低收入 家庭，「疫情 電子福利 轉帳計畫」(Pandemic Electronic Benefits Transfer，P-EBT)補助將調高15%。這項措施是拜登總統上台後，在疫情期間對於民眾擴大政府援助的項目之一。

在2020至2021學年度，符合「疫情電子福利轉帳計畫」資格的每名學童，因為疫情而無法到校上課的每一天，可以獲得最高5.86元補助。拜登政府如今將把補助金額提高15%。

「疫情電子福利轉帳計畫」是在2020年春季推出，旨在疫情期間援助原本透過學校取得免費或減價午餐的數千萬低收入家庭兒童。符合補助資格的低收入家庭，會收到類似簽帳卡功能的P-EBT卡，但只能用來購買食物及日常生活必需品。

Politico新聞網站報導分析，「疫情電子福利轉帳計畫」2020年上路後成效良好，但現在由於某些學校已經部分恢復到校上課，或者到校上課與遠距教學併行，讓計畫施行的困難度相對增加。

Politico新聞網站上個月報導指出，雖然預算早在2020年9月已經通過，但符合「疫情電子福利轉帳計畫」資格的絕大多數家庭，其實新學年度都還沒有收到補助款項，許多州甚至還沒有將計畫書送交美國農業部(USDA)審批，造成款項發放時程進一步耽擱。