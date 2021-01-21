我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1年前的今天 美通報首例確診 現每郡皆淪陷 奪命逾41萬

重返白宮… 佛奇：解脫了！可依科學和證據講話了

1年前的今天 美通報首例確診 現每郡皆淪陷 奪命逾41萬

編譯郭宣含／綜合21日電
一年前的1月21日，美出現首例新型冠狀病毒確診病例；時隔一年，新冠病毒已攻陷美國所有郡。圖為第一例確診病患當時送往華盛頓州地區醫療中心隔離治療。(路透)
一年前的1月21日，美出現首例新型冠狀病毒確診病例；時隔一年，新冠病毒已攻陷美國所有郡。圖為第一例確診病患當時送往華盛頓州地區醫療中心隔離治療。(路透)

一年前的1月21日，聯邦衛生官員宣布，華盛頓州斯諾霍米許郡(Snohomish County)一名30多歲男子從中國武漢返國感到不適，在西雅圖以北醫院接受緊急照護，該名病患成為美國首例新冠肺炎確診案例；時隔一年，新冠病毒已攻陷美國所有郡，奪走逾41萬條美國人的生命。

疫情一開始蔓延緩慢，美國前五周回報約45起已知確診，但不清楚新冠死亡人數；時隔一年，全美過去五周新增確診逾740萬例、近10萬人病亡。

美國單在20日就新增至少18萬4237例確診和4357例死亡，死亡人數是疫情以來第二高，而且過去一周單日平均新增3054人病歿。

根據約翰霍普金斯大學統計，截至21日晚間，全球新冠肺炎確診至少9747萬例，死亡208萬人；美國確診逾2462萬例，死亡破41萬人。

衛生官員在去年1月21日宣布首例新冠確診後，當局開始隔離該名病患並追蹤其旅遊史，雖認為大眾染疫風險低，但也警告恐出現更多案例。

其他旅客最後檢測也驗出陽性，而後續病毒基因排序顯示，東岸出現另一種新冠病毒；雖然西雅圖區在2月底成為初期疫情爆發的震央，但研究人員不曉得疫情是否由首例確診者引發。

科學家表示，新冠病毒很可能更早就出現在美國；不過美國初期缺乏檢測而未發現新冠病毒，結果病毒迅速在全美各郡落腳，紐約州、加州和伊利諾州紛紛淪陷。

根據華爾街日報(WSJ)分析約翰霍普金斯大學數據，西雅圖出現首例新冠確診者不到11個月後，新冠病毒抵達全美人口第二少的德州洛文郡(Loving county)，該郡僅有169人；去年12月，新冠病毒攻陷美國最後一塊無疫情淨土夏威夷州飛地卡拉瓦奥郡(Kalawao county)；該郡在莫洛凱島上，過去是治療痲瘋病患的地方。

新冠病毒從大城市人口稠密的郊區擴散，最後抵達最遙遠的偏鄉；呼吸道病毒容易傳播，而且症狀往往輕微常見甚至無症狀，足以讓民眾照常過活，也因此加速疫情傳播。

一年前的1月21日，美出現首例新型冠狀病毒確診病例；時隔一年，新冠病毒已攻陷美國...
一年前的1月21日，美出現首例新型冠狀病毒確診病例；時隔一年，新冠病毒已攻陷美國所有郡。圖為第一例確診病患當時送往華盛頓州地區醫療中心隔離治療。(路透)

美國 疫情 西雅圖

上一則

重返白宮感覺… 佛奇：解脫了！可依科學和證據講話了

下一則

伊凡卡離開華府後去哪？曝租了邁阿密海景豪華公寓

延伸閱讀

亞馬遜暢銷書充滿「就職」詩人高爾曼、賀錦麗外甥女登榜

亞馬遜暢銷書充滿「就職」詩人高爾曼、賀錦麗外甥女登榜
重返白宮感覺… 佛奇：解脫了！可依科學和證據講話了

重返白宮感覺… 佛奇：解脫了！可依科學和證據講話了
外來者→非公民 拜登移民改革 1字之差意義大

外來者→非公民 拜登移民改革 1字之差意義大
被制裁！龐培歐等28人無法吃「中國飯」恐年損30億

被制裁！龐培歐等28人無法吃「中國飯」恐年損30億

熱門新聞

川普連離開白宮都要耍派頭。(路透)

禮炮21響加儀隊表演！川普歡送會耍噱頭拚看頭

2021-01-19 09:53
川普總統原希望在20日上午離開白宮當天，能接受盛大軍禮儀式歡送，並在支持者的簇擁下風光離任；不過國防部傳出拒絕他的要求，讓計畫泡湯。(美聯社)

想以軍禮風光離任？川普遭五角大廈拒絕

2021-01-17 22:48
川普女兒、第一千金伊凡卡‧川普(Ivanka Trump)。(美聯社)

伊凡卡禁借廁所 特勤人員月花3000元租屋只為尿尿

2021-01-16 09:47
麻省理工機械工程系教授陳剛。(本報資料圖片)

MIT華人教授被控未披露中國合作及虛假報稅 100萬取保候審

2021-01-14 15:40
新總統拜登核心策士艾利森（Graham Allison）受訪表示，一國兩制已走到盡頭，但美國不會承認台灣獨立。圖為中國街頭的一國兩制標語。本報資料照片

拜登策士：一國兩制已到盡頭

2021-01-16 14:56
鋼鐵川粉萊傑羅20日赴紐約州議會抗議第46任總統拜登就職，卻是「萬人響應、一人到場」，和6日的大批川粉硬闖國會形成鮮明對比。（美聯社）

陰謀論者相約拜登就職日示威 「萬人響應一人到場」

2021-01-20 23:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
拜登就職典禮 亞裔特勤吸睛

拜登就職典禮 亞裔特勤吸睛
南韓直播主低胸裝吃播 意外錄到老闆娘偷譙瘋女人

南韓直播主低胸裝吃播 意外錄到老闆娘偷譙瘋女人
總統就職他倆造型最吸睛！迷因圖在網路上瘋傳

總統就職他倆造型最吸睛！迷因圖在網路上瘋傳
「不要拜登 要復仇」極左翼團體示威 砸星巴克創始店

「不要拜登 要復仇」極左翼團體示威 砸星巴克創始店
無證可合法 親屬配額增 拜登移民改革法重點看這裡

無證可合法 親屬配額增 拜登移民改革法重點看這裡