我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1年前的今天 美通報首例確診 現每郡皆淪陷 奪命逾41萬

重返白宮… 佛奇：解脫了！可依科學和證據講話了

重返白宮感覺… 佛奇：解脫了！可依科學和證據講話了

記者張文馨／華盛頓報導
拜登總統上任，佛奇續主掌抗疫重責大任；他形容「現在有種解脫的感覺；沒有人告訴什麼該說，什麼不能說。」(歐新社)
拜登總統上任，佛奇續主掌抗疫重責大任；他形容「現在有種解脫的感覺；沒有人告訴什麼該說，什麼不能說。」(歐新社)

全國過敏和傳染病研究所所長佛奇（Anthony Fauci）在川普卸任後，重新活躍起來，他21日上午代表美國出席世界衛生組織執行委員會，宣布美國留在WHO；下午重返白宮簡報會說明疫情，佛奇說現在說話有種「解脫」之感，可以基於科學和證據開口。

佛奇在簡報會上表示，根據最近7天平均數統計，美國的新冠疫情可能即將到達高原期；英國發現的變種病毒已經擴散美國至少20州，南非變種病毒株仍未在美國現蹤，若有必要，可以修正新冠疫苗來因應變種病毒，從現有報告來看，疫苗仍有效對抗病毒。

佛奇表示，大多數民眾在今年年中就可接種疫苗，他擔心仍有人對疫苗存疑不願接種。

美國總統拜登20日上任就致函聯合國，聲明美國不退出世界衛生組織（WHO）；佛奇隨即接受拜登指派出任WHO執行委員會的美國代表團團長。

華府政治新聞網站Politico報導了佛奇忙碌的一天，他凌晨4時參加WHO執委會視訊會議，接著與拜登政府的新冠顧問團開會，拜登下午2時許簽署應對新冠肺炎的行政命令時，佛奇與副總統賀錦麗就在身後；白宮下午4時舉行例行簡報會，邀請佛奇說明疫情。

佛奇21日還接受媒體訪問，談前後任政府差異，他說，「這是完全不同的情況，這裡完全透明，沒有人會告訴你該說什麼，他們只要求讓數據說話。」

佛奇出任該研究所所長至今，已歷經7任總統，川普去年領導對抗疫情，原本相當仰賴佛奇，但川普對疫情信口開河，宣稱疫情很快結束、或是宣稱抗瘧疾藥物羥基氯喹（hydroxychloroquine）能治療新冠，都讓同台的佛奇受不了，直接反駁；兩人觀點南轅北轍，一度傳出川普要開除佛奇，也有報導稱川普要求佛奇淡出媒體視線少開口。

佛奇在拜登就任總統第二日，重返簡報台，被問到兩任政府的差異，佛奇說，「有人說過一些有關羥基氯喹的話，那令人不自在，因為非基於科學事實。」

佛奇說，跟總統意見相左令人高興不起來，這是一種明知不能改變任何事情的情緒；現在可以根據科學和證據而開口，是一種有點解脫的感覺。

記者詢問「這是你在被放逐幾個月後，又重新回來的感覺嗎？」佛奇說，「我是這麼認為的」。

佛奇的答案，引發白宮簡報室內的一陣笑聲。

路透報導，佛奇代表美國參加WHO執委會視訊會議表示：「我很榮幸宣布，美國將仍是WHO成員。」拜登政府將停止裁撤借調到WHO的美國員工，並恢復和WHO定期接觸，美國也打算履行對WHO的財務義務。

佛奇也提到，美國有意加入新冠疫苗全球取得機制（COVAX）。

佛奇提到WHO祕書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）時，稱呼他「我親愛的朋友」。譚德塞20日推文祝賀拜登與賀錦麗就任美國正副總統。

佛奇 美國 WHO

上一則

馬斯克捐1億元 奬助碳捕捉技術 徵才出申論題也被讚

下一則

1年前的今天 美通報首例確診 現每郡皆淪陷 奪命逾41萬

延伸閱讀

行政命令連環發…麥康諾批拜登走錯路 嗆杯葛法案

行政命令連環發…麥康諾批拜登走錯路 嗆杯葛法案
外來者→非公民 拜登移民改革 1字之差意義大

外來者→非公民 拜登移民改革 1字之差意義大
川普的信仍是謎！白宮：拜登尚未計畫通話

川普的信仍是謎！白宮：拜登尚未計畫通話
世界晚報／拜登簽口罩令示警下月死亡總數50萬

世界晚報／拜登簽口罩令示警下月死亡總數50萬

熱門新聞

川普連離開白宮都要耍派頭。(路透)

禮炮21響加儀隊表演！川普歡送會耍噱頭拚看頭

2021-01-19 09:53
川普總統原希望在20日上午離開白宮當天，能接受盛大軍禮儀式歡送，並在支持者的簇擁下風光離任；不過國防部傳出拒絕他的要求，讓計畫泡湯。(美聯社)

想以軍禮風光離任？川普遭五角大廈拒絕

2021-01-17 22:48
川普女兒、第一千金伊凡卡‧川普(Ivanka Trump)。(美聯社)

伊凡卡禁借廁所 特勤人員月花3000元租屋只為尿尿

2021-01-16 09:47
麻省理工機械工程系教授陳剛。(本報資料圖片)

MIT華人教授被控未披露中國合作及虛假報稅 100萬取保候審

2021-01-14 15:40
新總統拜登核心策士艾利森（Graham Allison）受訪表示，一國兩制已走到盡頭，但美國不會承認台灣獨立。圖為中國街頭的一國兩制標語。本報資料照片

拜登策士：一國兩制已到盡頭

2021-01-16 14:56
鋼鐵川粉萊傑羅20日赴紐約州議會抗議第46任總統拜登就職，卻是「萬人響應、一人到場」，和6日的大批川粉硬闖國會形成鮮明對比。（美聯社）

陰謀論者相約拜登就職日示威 「萬人響應一人到場」

2021-01-20 23:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
拜登就職典禮 亞裔特勤吸睛

拜登就職典禮 亞裔特勤吸睛
南韓直播主低胸裝吃播 意外錄到老闆娘偷譙瘋女人

南韓直播主低胸裝吃播 意外錄到老闆娘偷譙瘋女人
總統就職他倆造型最吸睛！迷因圖在網路上瘋傳

總統就職他倆造型最吸睛！迷因圖在網路上瘋傳
「不要拜登 要復仇」極左翼團體示威 砸星巴克創始店

「不要拜登 要復仇」極左翼團體示威 砸星巴克創始店
無證可合法 親屬配額增 拜登移民改革法重點看這裡

無證可合法 親屬配額增 拜登移民改革法重點看這裡