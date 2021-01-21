重返白宮感覺… 佛奇：解脫了！可依科學和證據講話了

拜登總統上任，佛奇續主掌抗疫重責大任；他形容「現在有種解脫的感覺；沒有人告訴什麼該說，什麼不能說。」(歐新社)

全國過敏和傳染病研究所所長佛奇 （Anthony Fauci）在川普卸任後，重新活躍起來，他21日上午代表美國 出席世界衛生組織執行委員會，宣布美國留在WHO ；下午重返白宮簡報會說明疫情，佛奇說現在說話有種「解脫」之感，可以基於科學和證據開口。

佛奇在簡報會上表示，根據最近7天平均數統計，美國的新冠疫情可能即將到達高原期；英國發現的變種病毒已經擴散美國至少20州，南非變種病毒株仍未在美國現蹤，若有必要，可以修正新冠疫苗來因應變種病毒，從現有報告來看，疫苗仍有效對抗病毒。

佛奇表示，大多數民眾在今年年中就可接種疫苗，他擔心仍有人對疫苗存疑不願接種。

美國總統拜登20日上任就致函聯合國，聲明美國不退出世界衛生組織（WHO）；佛奇隨即接受拜登指派出任WHO執行委員會的美國代表團團長。

華府政治新聞網站Politico報導了佛奇忙碌的一天，他凌晨4時參加WHO執委會視訊會議，接著與拜登政府的新冠顧問團開會，拜登下午2時許簽署應對新冠肺炎的行政命令時，佛奇與副總統賀錦麗就在身後；白宮下午4時舉行例行簡報會，邀請佛奇說明疫情。

佛奇21日還接受媒體訪問，談前後任政府差異，他說，「這是完全不同的情況，這裡完全透明，沒有人會告訴你該說什麼，他們只要求讓數據說話。」

佛奇出任該研究所所長至今，已歷經7任總統，川普去年領導對抗疫情，原本相當仰賴佛奇，但川普對疫情信口開河，宣稱疫情很快結束、或是宣稱抗瘧疾藥物羥基氯喹（hydroxychloroquine）能治療新冠，都讓同台的佛奇受不了，直接反駁；兩人觀點南轅北轍，一度傳出川普要開除佛奇，也有報導稱川普要求佛奇淡出媒體視線少開口。

佛奇在拜登就任總統第二日，重返簡報台，被問到兩任政府的差異，佛奇說，「有人說過一些有關羥基氯喹的話，那令人不自在，因為非基於科學事實。」

佛奇說，跟總統意見相左令人高興不起來，這是一種明知不能改變任何事情的情緒；現在可以根據科學和證據而開口，是一種有點解脫的感覺。

記者詢問「這是你在被放逐幾個月後，又重新回來的感覺嗎？」佛奇說，「我是這麼認為的」。

佛奇的答案，引發白宮簡報室內的一陣笑聲。

路透報導，佛奇代表美國參加WHO執委會視訊會議表示：「我很榮幸宣布，美國將仍是WHO成員。」拜登政府將停止裁撤借調到WHO的美國員工，並恢復和WHO定期接觸，美國也打算履行對WHO的財務義務。

佛奇也提到，美國有意加入新冠疫苗全球取得機制（COVAX）。

佛奇提到WHO祕書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）時，稱呼他「我親愛的朋友」。譚德塞20日推文祝賀拜登與賀錦麗就任美國正副總統。