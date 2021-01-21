馬斯克捐1億元 奬助碳捕捉技術 徵才出申論題也被讚

特斯拉執行長馬斯克。(路透)

電動車大廠特斯拉 （Tesla）執行長馬斯克 （Elon Musk），周四在推特宣布，計劃捐出1億美元 ，給最佳碳捕捉技術的獲獎人。

馬斯克說，細節下周出爐。

根據彭博億萬富豪指數，現年49歲的馬斯克身價最近跟著特斯拉股價狂飆，達到2,041億美元，已超越亞馬遜創辦人貝佐斯。他數周前一登上全球首富，就上網尋求意見，該如何捐款以改變世界。

僅管馬斯克2012年加入巴菲特、比爾蓋茲的行列，簽署參加《捐贈誓言》，但至今做慈善頗為低調。

另外，《企業》（Inc.）雜誌刊文盛讚馬斯克去年11月推文廣邀「頂尖工程師」投效位於柏林「超級工廠」時出的申論題：要求潛在申請者送履歷外，「描述解決過的一些最困難的問題，和確切的解決方法」。

根據Inc.，這個題目很有深度。首先，面談前要求書面答題，凸顯寫作技巧的重要性。工程師也必須能清楚溝通思緒，不僅透過繪圖和簡報，也要能透過電郵和其他即時傳訊平台做到。此外，書面回答能照顧到內向或喜歡深思的人，他們在面談時未必有最佳表現。

其次，求職者必須描述解決過的「一些」問題，而不是一兩個問題，因為頂尖聰明的人能持續不斷地解決難題。

第三，馬斯克用形容詞最高級問「最困難」的問題。前1%或2%的優秀人才會很難區別，方法之一是檢視他們解決過的難題的複雜程度。

最後，問求職者找解方的過程，能理解他們的思考方式，得知幹勁來源、找問題根源的能力、專注問題特定點的理由，以及個人強弱項和大癖性。

Inc盛讚馬斯克出的這道申論題，認為很值得企業人資部門參考學習。