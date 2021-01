參議員桑德斯「穿得像路人」暴紅 民眾搶購同款手套

拜登 20日就職典禮結束,民眾除了聚焦在演唱歌手的造型,不少嘉賓和政治人物的穿搭也相當吸睛;聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders,佛蒙特州 )的毛線手套更意外成為焦點,他的坐姿更因此被網友做成大量搞笑的迷因圖在網路上瘋傳,還有許多民眾積極搶購同款的連指手套。

由法新社所拍攝的照片可看到,桑德斯一身路人裝扮,翹著腳坐在國會大廈階梯的折疊椅上,周圍還顯得有些空曠;他身穿厚重的羽絨大衣和黑色的長褲,再配上戴口罩的模樣,全身密不透風卻充滿個人特色;在他單一色系的穿著中,戴在手上的那五彩毛線連指手套造型相當搶眼。

聯邦參議員桑德斯的坐姿,被網友做成大量搞笑的迷因圖在網路上瘋傳。(路透)

據網路新聞媒體BuzzFeed記者露比‧卡雷蒙(Ruby Cramer)表示,這副手套是一名來自佛蒙特州的老師珍‧艾利斯(Jen Ellis),利用羊毛衫和回收塑膠瓶編織而成,並在桑德斯2016年民主黨總統初選落敗後,送給他作禮物。

不過根據艾利斯的推特 發文,桑德斯在2020年參加總統初選後,這副手套就開始受到關注;當桑德斯在就職典禮的照片一釋出,更有大量網友開始瘋狂搜尋可以買到手套的地方;艾利斯在推特上表示收到非常多的協助,並標記「伯尼的連指手套」(#berniesmittens)。

艾利斯在20日傍晚就在推特上宣布手套已銷售一空,她「很難過,我已沒有更多手套可以賣了」。

除此之外,桑德斯當天坐在觀禮席上的照片也被網友後製成各種迷因圖,甚至將原本的照片去掉背景後,搭配各種情境如電影「星際大戰」(Star Wars)和影集「權力遊戲」(Game of Thrones)等,毫無違和感。

