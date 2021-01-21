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拜登對中國態度 估像「鴛鴦鍋」 這裡辣、那裡不辣

史上第三度動用豁免權 奧斯丁可望順利出任防長

拜登對中國態度 估像「鴛鴦鍋」 這裡辣、那裡不辣

記者陳熙文／台北報導
學者預測，美國對中國的態度可能像「鴛鴦鍋」，一邊辣、一邊不辣。圖為北京一餐館正在播放拜登上任首日簽署17行政令。(路透)
學者預測，美國對中國的態度可能像「鴛鴦鍋」，一邊辣、一邊不辣。圖為北京一餐館正在播放拜登上任首日簽署17行政令。(路透)

美國總統拜登20日宣誓就職，有學者認為，接下來四年，美中關係未必悲觀；也有學者預測，美國對中國的態度可能像「鴛鴦鍋」，一邊辣、一邊不辣。

國策研究院、台灣世代教育基金會昨舉行「拜登就職後美中台關係與印太安全局勢」座談會。

國際關係學者、台灣智庫諮詢委員張國城認為，美中關係未來四年未必悲觀，尤其中國在過去四年「攻城掠地」，在國際組織、經貿領域獲得許多成果與績效，且中國軍事力量顯著成長，限縮美在亞太地區行動自由。

他認為，拜登政府的目標，還是會著重於與盟邦的實質聯繫，對中策略將重視國際建置、強化談判溝通，代替直接的對抗與圍堵，局面將走向「經貿熱、政治冷」。

張國城也指出，美國民主黨全國代表大會去年通過黨綱，在關於台灣的文字上拿掉2016年版本中「一個中國」字眼；雖然黨綱沒有強力的約束性，但也代表拜登政府的對中政策可能會更有彈性，將視中國今後動態，是否符合美國期待，來決定是否具體化「後一中政策」。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲則表示，「美中關係回不去了」，美中互動已經改變，未來美國對中態度會像「鴛鴦鍋」，在攸關傳統安全的軍事國防議題上，會比較強硬，但對於非傳統安全的議題，就會比較軟一點。

民進黨立委羅致政則認為，美國外交政策應該仍會延續「If it ain't broke, don't fix it.」（如果沒有壞，就不用修）的精神，意指如果拜登政府評估川普現行外交政策若無大錯，應無調整的企圖和動機；美國準國務卿布林肯的大戰略與川普政府沒有太大的差異，但在戰術上有所不同。

學者預測，美國對中國的態度可能像「鴛鴦鍋」，一邊辣、一邊不辣。圖為拜登與習近平2...
學者預測，美國對中國的態度可能像「鴛鴦鍋」，一邊辣、一邊不辣。圖為拜登與習近平2013年合影。(美聯社)
學者預測，美國對中國的態度可能像「鴛鴦鍋」，一邊辣、一邊不辣。圖為中國環球時報報...
學者預測，美國對中國的態度可能像「鴛鴦鍋」，一邊辣、一邊不辣。圖為中國環球時報報導美國新總統就職。(美聯社)

美國 拜登 中國

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