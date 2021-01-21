拜登上台態度大不同 美國稱譚德塞是親愛朋友

世衛組織秘書長譚德塞。(美聯社)

美國 總統拜登 上任後與世界衛生組織修補關係，美國國家過敏與傳染病研究院院長佛奇今天表示美國將繼續是世衛 成員，並稱世衛秘書長譚德塞為「我親愛的朋友」。

美國總統拜登昨天就職首日簽署17項行政命令、備忘錄及聲明，包括重返巴黎氣候協定、停止川普政府退出世界衛生組織（WHO）的程序。

拜登並指派國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）出任世衛執行委員會的美國代表團團長，佛奇今天在執委會上發言表示，美國將重啟與世衛常態合作，並履行對世衛的財務承諾，

他並說，拜登今天稍後將宣布美國將加入由世界衛生組織和全球疫苗與預防注射聯盟所建立的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗全球取得機制（COVAX），並支持世衛主導的「ACT加速器計畫」，推進病毒檢測、治療和疫苗研發。

佛奇表示，美國將繼續是世衛組織的成員，拜登昨天簽署的停止退出世衛程序信函已轉致聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）及世衛組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），他並稱譚德塞是「我親愛的朋友」（my dear friend）。

譚德塞在佛奇發言後接續表示，對世衛組織來說，「今天是好日子，對全球衛生來說是好日子」。他並對佛奇說「我們向您致上最高敬意」，強調世衛是一個國際大家庭，「我們都高興美國留在這個家庭中，我們是一家人」。

此外，譚德塞昨天在拜登就職後也推文說：「恭喜拜登總統和賀錦麗副總統就職。盼世界更健康、公平、安全和能夠永續。」

前美國總統川普由於不滿世衛受中國掌控，在疫情上誤導世界各國，他於去年4月宣布暫停金援世衛，之後更指控世衛與中國走得太近，認為世衛因應疫情遲緩。川普當時說：「他們（世衛）是中國的傀儡，說好聽點兒，他們（世衛）以中國為中心。」川普隨後宣布全面終止與世衛的關係，啟動退出世衛的程序。