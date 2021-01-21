拜登下令重返WHO 佛奇率團參加年度執委會會議

美國總統拜登20日上任就停止美國退出世界衛生組織（WHO），指派國家過敏與傳染病研究院院長佛奇(右)出任WHO執行委員會的美國代表團團長。圖左為副總統賀錦麗。美聯社

美國 總統拜登 20日上任就停止美國退出世界衛生組織（WHO ），指派國家過敏與傳染病研究院院長佛奇出任WHO執行委員會的美國代表團團長。佛奇表示，拜登稍後將宣布加入新冠疫苗全球取得機制（COVAX），並重啟美國與WHO常態性合作。

拜登20日就簽署17項行政命令、備忘錄及聲明，包括重返巴黎氣候協定、停止美國退出WHO。美聯社報導，佛奇在WHO執委會視訊會議表示：「我很榮幸宣布，美國將仍是WHO成員。」

他表示，拜登政府將「停止裁撤借調到WHO的美國員工」，並恢復和WHO「定期接觸」，「美國也打算履行對WHO的財務義務」。佛奇提到WHO祕書長譚德塞時，稱呼他「我親愛的朋友」。

路透報導，對於美國重返WHO，譚德塞說：「這對WHO和全球公衛而言是個好日子。WHO是個國際大家庭，我們都很高興美國留在這個家庭。」

此外，譚德塞20日也推文祝賀總統拜登和副總統賀錦麗就任。他推文說：「恭喜總統拜登和副總統賀錦麗就任。希望有個更健康、更公平、更安全及更能永續發展的世界。」

佛奇21日表示：「總統拜登21日稍晚將發布1項指令，包括美國有意加入COVAX，及支持『獲取新冠肺炎相關工具加速計畫』，推動新冠疫苗、療法、診斷、公平獲取、研究及開發多邊合作。」

佛奇也說，重要的是在疫情初期保持透明，為將來做準備。對於WHO目前在中國湖北省武漢領導調查疫情起源，佛奇說：「國際調查應有力且明確，我們期待對此進行評估。」