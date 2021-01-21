大陪審團起訴陳剛電信詐騙 學聯呼籲MIT支持受影響師生

麻省理工學院機械系教授陳剛。(本報檔案照片)

聯邦檢察官萊林(Andrew Lelling)1月20日稱，大陪審團目前已起訴麻省理工學院(MIT )教授陳剛兩項電信詐騙(wire fraud)，一項是未提交外國帳戶報告罪，另一個是報稅時作虛假陳述罪。根據法庭記錄，大陪審團起訴已取代刑事指控，陳剛定於1月22日通過Zoom出庭應對新指控。

聯邦調查局(FDI)探員在上周逮捕了陳剛，稱其涉嫌未披露與中國 關係以及電信詐騙等。陳剛上周四波士頓聯邦地方法院過堂否認所有指控，以100萬元保釋金獲釋。

MIT中國學生學者聯合會20日在其公眾號上公開了一封該會寫給MIT校長和副校長的信。信中該會稱對「政府對陳剛的指控和行動表示深切關注」。由於MIT華人社區很多成員多年來一直與陳剛博士合作，因此「對這一可怕消息感到震驚和恐懼。」這些成員可能被迫換新的顧問、導師和實驗室，或需爭取新的資金來源，開始懷疑「MIT是否仍是他們學術追求的安全之地。」

信中呼籲MIT保持誠信和透明度，讓MIT社區及時了解案情最新進展；為受此案影響的學生、教師、學者和研究員提供支持；發聲反對任何形式的針對留學生和學者的歧視性做法。

據檢方早前資料，陳剛是出生於中國的歸化美國公民 ，約從2013年起，陳剛在MIT的研究得到了美國各聯邦機構頒發的1900多萬元資助。檢方指，陳剛疑似在中國和中國實體擔任幾個顧問角色，在其申請並獲得美國能源部資助其MIT部分研究中，沒有按照要求披露。檢方還稱，陳剛還疑似在2018年報稅表中沒有披露在中國維持了一個超過1萬美元的銀行帳戶。