國土安全部發函旗下單位 22日起百日內暫停遞解出境

邁阿密國際機場，民眾排隊接受海關與邊境保護局(Customs and Border Protection)工作人員審查。（美聯社）

國土安全部 代理部長佩科斯奇(David Pekoske)20日晚間發函旗下單位指出，從1月22日起的100天裡，將暫停某些非公民人士的遞解出境案件，等候移民執法規定接受檢討。

備忘錄中寫道，暫停遞解出境並不適用於涉嫌恐怖主義，或有危害國家安全嫌疑的對象，也不適用於2020年11月1日之後才抵達美國的外籍人士，或者已經主動放棄在美居留權的外籍人士。

如果移民及海關執法局代理局長已經完成個案評估，要求某名特定人士必須遣送出境，同樣不適用於備忘錄的暫停遞解之列。

國家廣播公司(NBC)報導，佩科斯奇在給旗下機構的備忘錄中寫道：「國土安全部將從1月22日起的100天期間裡，暫停某些非公民人士的遞解出境，以確保我們擁有公民、有效率的移民執法機制，並以維護國家安全、邊境 安全以及公共安全為重心。」

佩科斯奇備忘錄的收文機關包括海關與邊境保護局(Customs and Border Protection)、聯邦移民及海關執法局(Immigration and Customs Enforcement)以及國土安全部所屬機關。

前總統川普執政期間，對於移民政策採取強硬姿態，在邊境地區祭出「零容忍」(zero tolerance)政策，導致數千非法移民 兒童與父母分散。移民律師指出，其中有數百名兒童迄今仍然無法找到父母的下落。

拜登20日宣誓就職後簽署一連串行政命令，推翻川普任內的某些移民政策。