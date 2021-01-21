拜登新政重環保 歐盟聯合國樂見、加拿大有微詞

拜登總統。(美聯社)

美國 新任總統拜登 簽署17項行政命令扭轉前朝政策，包括重新加入巴黎氣候協定等，歐洲聯盟和聯合國均表歡迎。不過，加拿大 對拜登撤銷縱貫兩國的輸油管計畫感到失望。

歐盟執行委員會行政副主席提孟思（Frans Timmermans）今晚說，歐盟樂見拜登帶領美國重新加入巴黎氣候協定的決定。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）也歡迎拜登決定重新加入巴黎氣候協定，同時呼籲拜登採取「更具企圖心」的計畫來對抗全球暖化問題。

古特瑞斯說：「我們期待美國領導階層加速全球達到（溫室氣體排放）淨零（net zero）的行動，包括在今年底的格拉斯哥（Glasgow）聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）第26屆締約方大會（COP26）之前，提出新的全國性果斷政策以達到2030年的宏大目標，並為氣候議題籌措資金。」

古特瑞斯在另一份聲明中，也為美國政府決定留在世界衛生組織（WHO）感到慶幸。

數名共和黨籍聯邦參議員則呼籲拜登提出重新加入巴黎氣候協定的計畫，好讓國會議員「檢視及考量」。

這些共和黨籍議員的舉動，反映出美國政界在全球暖化政策上根深蒂固的政治分歧，而這種分歧可能在他任期內揮之不去；拜登希望在2050年之前讓美國溫室氣體排放量達到淨零。

蒙大拿州共和黨籍參議員戴恩斯（Steve Daines）提出決議案，稱總統不應在未獲參議院2/3以上議員的同意下承諾美國要加入國際條約。共和黨籍的巴拉索（John Barrasso）、莫蘭（Jerry Moran）、克雷波（Mike Crapo）也支持這項決議案。

路透社提到，拜登不太可能為了重新加入巴黎氣候協定而尋求參議院同意，但一些專家認為，他應該努力爭取國會議員支持他的氣候政策，未來的政府才不會輕言廢除。

另一方面，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）雖恭賀拜登就職、承諾加美兩國持續共同對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）和氣候變遷，但也說，他很「失望」看到拜登簽署行政命令，撤銷前總統川普批准的「基石XL」（Keystone XL）輸油管計畫。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，杜魯道說，政府會持續力挺亞伯達省（Alberta）、薩斯克其萬省（Saskatchewan）和全加拿大的勞工，加拿大對美國而言是單一最大能源供應國，對美國能源安全及經濟競爭力都有貢獻，也在兩國提供數以千計的工作機會。

美國前總統歐巴馬政府曾依據國家環境政策法進行環境影響評估，當時的環保署對於縱貫加拿大和美國的Keystone XL輸油管計畫提出異議，歐巴馬決定封殺這項計畫，川普卻在任內重啟。