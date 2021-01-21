拜登健身車想搬進白宮使用 得資安專家點頭

「紐約時報」報導，派樂騰健身車要價不菲，一輛2500美元起跳。這款產品配備平版電腦，讓使用者可以一邊騎車，一邊觀看串流影片、接受線上課程或和其他使用者視訊。美聯社

美國 新總統拜登有輛潮牌派樂騰（Peloton）室內健身 車，標榜結合運動和社群網路功能。但由於後者可能有資安疑慮，拜登入主白宮 後究竟能否繼續使用這項產品，引發用戶熱議。

「紐約時報」報導，派樂騰健身車要價不菲，一輛2500美元起跳。這款產品配備平版電腦，讓使用者可以一邊騎車，一邊觀看串流影片、接受線上課程或和其他使用者視訊。

此外，每位派樂騰健身車用戶還有個人專屬「排行榜名稱」，會顯示在車上螢幕，旁邊還會顯示「成績」，代表用戶努力程度。

去年春天美國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情大爆發時，拜登（Joe Biden）為了居家防疫，每天在家中靠派樂騰健身車活動筋骨。但如今若想把這輛車搬進白宮，可能構成問題。

原因是車上的平板電腦內建攝影機和麥克風，可能讓俄羅斯或中國等敵國有機會透過設備偷窺或偷聽白宮內部，這也是美國中央情報局（CIA）最不願見到的。

美國「大眾機械」雜誌（Popular Mechanics）近日便發表「拜登為何無法把他的派樂騰帶進白宮」一文，警告這款產品的安全風險。文章在派樂騰健身車用戶圈內引爆熱烈討論。

資安專家表示，如果拜登想要，一定可以把他的派樂騰健身車帶進白宮使用，前提是先讓美國特勤局（Secret Service）和國家安全局（National Security Agency）做好資安改裝，但結果可能和出廠產品大不相同。

美國國家安全局前副局長雷傑特（Richard H. Ledgett Jr.）指出，要讓派樂騰健身車能在白宮內使用，必須移除平板電腦的內建攝影機和麥克風。他還建議拜登選擇不易辨出身分的使用者名稱，且每月更換一次；並且把這台健身車擺在遠離可能出現敏感對話的地方。

事實上，幾位美國前總統也出現過個人想使用的電子裝置和白宮資安需求起衝突。例如歐巴馬（Barack Obama）曾堅持要求在白宮內使用他的黑莓手機（BlackBerry）和iPad平板電腦，川普（Donald Trump）也不甩白宮規定，利用他的iPhone手機打電話給老友。但資安專家都有辦法讓那些願望成真。

阿斯本研究所（Aspen Institute）資安倡議部主管葛拉夫（Garrett Graff）表示：「總統安全事務一向關乎如何平衡總統需要和任何物品的相對安全風險。威脅確實存在，但只要充分思考和準備，應該都是可以處理的風險。」