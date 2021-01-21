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爸送基因檢測盒！網紅揭生父是億萬富翁 尋親慘遭拒

聯合新聞網 / 綜合報導
美國女網紅麥克唐納（Cat McDonald）日前在抖音上拍片分享自己的身世之謎。圖擷自@fretlessfeline
美國女網紅麥克唐納（Cat McDonald）日前在抖音上拍片分享自己的身世之謎。圖擷自@fretlessfeline

來自美國田納西州（Tennessee）的網紅麥克唐納（Cat McDonald）日前在抖音上拍片分享自己的身世之謎。她收到父親送給全家人的DNA試劑盒當作禮物，豈料當她測完卻發現父親並非生父，她的生父竟是一名億萬富翁，當她千里迢迢來到生父所經營的企業總部時，生父竟聽見她的名字就果斷拒於門外，讓這段故事更加撲朔迷離。

根據《每日郵報》報導，麥克唐納因為擁有愛爾蘭姓氏McDonald，且有一頭亮眼的紅髮而自認來自愛爾蘭家庭，但DNA鑑定結果卻顯示她具有挪威、英國和德國血統，但她與父親的DNA並不匹配。

當她告訴家人「沒有愛爾蘭」血統，且在DNA帳戶中找到一名與她DNA百分之百吻合的生父，但那人並非她的父親，她父親得知後坦言聽過這個與她DNA吻合的人名，「那個人是我們家族的老朋友」。

然而，令人驚訝的是，後來她用Google搜尋發現這名生父是名億萬富翁，他還擁有3個同在企業工作的女兒，於是麥克唐納開車到路程遠在半個美國之外的生父經營的企業門口，並寫了一封信想轉交給生父，但對方聽見她的名字後便拒絕了。事後，她坦言當時她到企業去見生父只是為了向他說聲「謝謝」，謝謝他讓她來到這個世上。

她持續在抖音上更新她的身世之謎，而這段故事也獲得370萬人次觀看，甚至在網上瘋傳，其中有網友推測「妳父親應該是知道什麼事才會送家庭DNA試劑當作禮物」，而這則留言也被許多網友讚爆，紛紛表示「我也非常懷疑！」

DNA 美國 抖音

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