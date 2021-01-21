我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「不要拜登 要復仇」極左翼團體示威 砸星巴克創始店

1張圖：全美逾2443萬確診 佛州破160萬

拜登上任照亂？極左翼團體示威 砸星巴克創始店

編譯張君堯／即時報導
西雅圖也出現黑衣示威者破壞當地的亞馬遜商店及法院。TWITTER／Seattle Police Dept.
西雅圖也出現黑衣示威者破壞當地的亞馬遜商店及法院。TWITTER／Seattle Police Dept.

美國新總統拜登就職後的幾小時，各州傳出極左翼團體Antifa上街示威，俄勒岡州的民主黨總部遭破壞，華盛頓州的西雅圖星巴克創始店也遭殃，俄亥俄州哥倫布市、加州沙加緬度也都出現示威活動。事件顯示出拜登上任後急需修補社會分裂的挑戰。

警方透露，20日約有200名示威者走上俄勒岡州的波特蘭街頭，舉出反拜登和警察的標語「我們不要拜登，我們要復仇」，作為對警察謀殺和帝國主義戰爭的回應，隨後破壞當地民主黨總部，示威者砸碎大樓窗戶並塗上無政府主義標誌，有人留下「去你的！拜登」的塗鴉。

另有約150人於下午5點左右聚集在波特蘭東北部，示威者一邊痛斥警察的野蠻執法、一邊高呼「黑人命是命」，並敦促當局採取更進步的政策。發言人強調20日極具紀念意義，因為「今天是拋棄川普的日子，不過仍需擁抱抗爭，戰鬥才剛剛開始」。

西雅圖黑衣示威者穿過市中心，沿途破壞當地的亞馬遜商店及法院，位於派克市場（Pike Place Market）的星巴克創始店窗戶被砸，之後警民衝突導致至少一人被捕。

丹佛市也有約百名極左派示威者和「黑人命是命」支持者上街，前往科羅拉多州議會大廈並抗議新總統，其他人則攜帶共產和反法西斯主義旗幟，譴責拜登和川普，他們甚至縱火焚燒美國國旗，最終至少兩人因持有武器被捕。

加州的沙加緬度有數十名身著黑衣的Antifa成員上街，其中有人一邊揮舞棍棒和盾牌、一邊譴責移民和海關執法，其他人則舉起寫著「廢除移民局（ICE）」的標語，高喊「沒有監獄、沒有牆，這不是美國」、「所有警察都是混蛋」。

自去年五月警方在明尼亞波里斯過度執法殺死弗洛伊德（George Floyd）以來，波特蘭當地抗議活動頻傳，其中涉及多起警民暴力衝突，連續100多天都有示威遊行。

影片來源：聯合影音網

美國新總統拜登就職後的幾小時，各州傳出多起示威。俄勒岡州的民主黨總部遭破壞，示威...
美國新總統拜登就職後的幾小時，各州傳出多起示威。俄勒岡州的民主黨總部遭破壞，示威者砸碎大樓窗戶並塗上無政府主義標誌。有人留下「去你的！拜登」塗鴉。路透

拜登 警察 美國

上一則

總統就職他倆造型最吸睛！迷因圖在網路上瘋傳

延伸閱讀

華人寄厚望 盼拜登治癒分裂的美國

華人寄厚望 盼拜登治癒分裂的美國
民主勝利了！拜登就任總統 倡團結

民主勝利了！拜登就任總統 倡團結
紐約客談／川普打開的潘朵拉魔盒 拜登能關上嗎？

紐約客談／川普打開的潘朵拉魔盒 拜登能關上嗎？
孟昭文：迫不及待與新總統合作

孟昭文：迫不及待與新總統合作

熱門新聞

總統當選人拜登14日公布振興經濟與疫情紓困配套法案，主要內容包括發放2000元紓困現金，以及延長聯邦失業補助等。圖為紐約市一名解雇了大多數雇員的餐廳東主希望新一波紓困幫助脫困。(美聯社)

補足2000元！拜登再推紓困 每人加發1400元

2021-01-13 21:25
川普總統原希望在20日上午離開白宮當天，能接受盛大軍禮儀式歡送，並在支持者的簇擁下風光離任；不過國防部傳出拒絕他的要求，讓計畫泡湯。(美聯社)

想以軍禮風光離任？川普遭五角大廈拒絕

2021-01-17 22:48
川普連離開白宮都要耍派頭。(路透)

禮炮21響加儀隊表演！川普歡送會耍噱頭拚看頭

2021-01-19 09:53
川普女兒、第一千金伊凡卡‧川普(Ivanka Trump)。(美聯社)

伊凡卡禁借廁所 特勤人員月花3000元租屋只為尿尿

2021-01-16 09:47
麻省理工機械工程系教授陳剛。(本報資料圖片)

MIT華人教授被控未披露中國合作及虛假報稅 100萬取保候審

2021-01-14 15:40
新總統拜登核心策士艾利森（Graham Allison）受訪表示，一國兩制已走到盡頭，但美國不會承認台灣獨立。圖為中國街頭的一國兩制標語。本報資料照片

拜登策士：一國兩制已到盡頭

2021-01-16 14:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不斷更新／拜登視訊向近千名任命官員監誓

不斷更新／拜登視訊向近千名任命官員監誓
川普告別演說 「將東山再起」 重回美國政壇

川普告別演說 「將東山再起」 重回美國政壇

搭飛機別喝到這東西！美空姐曝暗黑真相：非常噁心

搭飛機別喝到這東西！美空姐曝暗黑真相：非常噁心
政權交接諸多不順 拜登幕僚憂恐怕只是冰山一角

政權交接諸多不順 拜登幕僚憂恐怕只是冰山一角
川普卸任 中國制裁龐培歐、阿查爾等28人

川普卸任 中國制裁龐培歐、阿查爾等28人