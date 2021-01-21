拜登上任照亂？極左翼團體示威 砸星巴克創始店

西雅圖也出現黑衣示威者破壞當地的亞馬遜商店及法院。TWITTER／Seattle Police Dept.

美國 新總統拜登 就職後的幾小時，各州傳出極左翼團體Antifa上街示威，俄勒岡州的民主黨總部遭破壞，華盛頓州的西雅圖星巴克創始店也遭殃，俄亥俄州哥倫布市、加州沙加緬度也都出現示威活動。事件顯示出拜登上任後急需修補社會分裂的挑戰。

警方透露，20日約有200名示威者走上俄勒岡州的波特蘭街頭，舉出反拜登和警察 的標語「我們不要拜登，我們要復仇」，作為對警察謀殺和帝國主義戰爭的回應，隨後破壞當地民主黨總部，示威者砸碎大樓窗戶並塗上無政府主義標誌，有人留下「去你的！拜登」的塗鴉。

另有約150人於下午5點左右聚集在波特蘭東北部，示威者一邊痛斥警察的野蠻執法、一邊高呼「黑人命是命」，並敦促當局採取更進步的政策。發言人強調20日極具紀念意義，因為「今天是拋棄川普的日子，不過仍需擁抱抗爭，戰鬥才剛剛開始」。

西雅圖黑衣示威者穿過市中心，沿途破壞當地的亞馬遜商店及法院，位於派克市場（Pike Place Market）的星巴克創始店窗戶被砸，之後警民衝突導致至少一人被捕。

丹佛市也有約百名極左派示威者和「黑人命是命」支持者上街，前往科羅拉多州議會大廈並抗議新總統，其他人則攜帶共產和反法西斯主義旗幟，譴責拜登和川普，他們甚至縱火焚燒美國國旗，最終至少兩人因持有武器被捕。

加州的沙加緬度有數十名身著黑衣的Antifa成員上街，其中有人一邊揮舞棍棒和盾牌、一邊譴責移民和海關執法，其他人則舉起寫著「廢除移民局（ICE）」的標語，高喊「沒有監獄、沒有牆，這不是美國」、「所有警察都是混蛋」。

自去年五月警方在明尼亞波里斯過度執法殺死弗洛伊德（George Floyd）以來，波特蘭當地抗議活動頻傳，其中涉及多起警民暴力衝突，連續100多天都有示威遊行。

影片來源：聯合影音網