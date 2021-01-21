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拜登演說籲團結 電視台卻赤裸凸顯美國極度對立

中央社／華盛頓20日綜合報導
拜登20日就任美國總統，各家有線電視台的呈現方式，鮮明凸顯美國的嚴重對立。（美聯社）
拜登20日就任美國總統，各家有線電視台的呈現方式，鮮明凸顯美國的嚴重對立。（美聯社）

拜登20日就任美國總統，在國會山莊階梯發表演說時，各家有線電視台的呈現方式，鮮明凸顯了美國的嚴重對立。

美國有線電視新聞網（CNN）政治記者菲力普（Abby Phillip）形容，拜登的演說是民主黨人「正直、禮貌的勸誘」，共和黨籍前總統川普任內力挺他的右翼媒體卻斥之為偽善，或完全無視。

拜登演說敦促國人尋求「團結」、結束「無禮的戰爭」，保守頻道Newsmax主持人湯姆巴西勒（Tom Basile）卻認為拜登的演說「非常黑暗」、「不是團結」、「十分對立」。

另一家保守派媒體「一個美國新聞網」（One America News Network, OAN）甚至連就職典禮都沒報導，在其他新聞網現場直播的同時，「一個美國新聞網」播出事前預錄的節目：「川普：一位愛國者的遺產」（Trump: Legacy of a Patriot）。

評論員夏普（Pearson Sharp）說：「我們想在一個美國新聞網這裡回顧川普總統的各項成就，也謝謝他辛勤工作替美國人民服務。」

福斯新聞（Fox News）評論員則著重報導拜登，主持人華勒斯（Chris Wallace）形容拜登的演說「是我聽過最棒的就職演說」；保守派人士羅夫（Karl Rove）也說，「這是此時最棒的演說」。

被視為反對川普的CNN及微軟國家廣播公司（MSNBC ）繼續批評川普。

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