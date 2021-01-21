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反對拜登調高最低薪資和企業稅 美企警告會抗爭

編譯洪啟原／綜合報導
美國新總統拜登（左）計畫調高企業稅和把聯邦最低時薪提高一倍。（路透）
美國新總統拜登（左）計畫調高企業稅和把聯邦最低時薪提高一倍。（路透）

美國企業領袖警告，他們準備抗爭拜登調高企業稅、加強監管，以及將聯邦基本時薪調高一倍等措施，即使強力支持新政府抗疫和刺激經濟的計畫。

產業協會和個別的企業高階主管認可拜登的部分議程，程度高於民主黨過去能自工商團體獲得的支持。他們也樂見調整前朝政策，包括重返巴黎氣候協定、重新加入世界衛生組織（WHO），以及為1100萬位無證移民取得公民權鋪路。

非營利組織紐約市夥伴關係19日表示，這是新政府前途一片光明的開始。

美國大企業遊說團體企業圓桌會議（BRT）主席、沃爾瑪執行長董明倫表示，BRT的執行長已準備好要成為新政府具建設性的合作夥伴。

美國商會（USCC）以往支持共和黨更勝民主黨，但USCC執行長杜諾惠（Tom Donohue）上周表示，會尋求許多方式幫助拜登政府順利執政。但他也說，USCC成員不會輕易讓步。

他警告說，此時正值經濟復甦最脆弱的時刻，透過提高企業稅或推出弊大於利的新規，來進一步測試企業韌性，時機不對，USCC成員將利用所有的工具，對抗過度監管。

BRT總裁波頓表示，提高企業稅實際上是在向後退。他曾說，BRT支持拜登加快疫苗接種，支持小型企業，和推動優先項目，包括基建投資和重新考慮對美國盟友加徵關稅等。

這番言論再次凸顯他們對企業稅和監管法規的長期立場，並顯示拜登可能發現企業團體的支持有限，特別是要為政府支出計畫提供資金時。

拜登 美國 民主黨

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