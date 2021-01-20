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22歲非裔高爾曼 讀詩「我們走上山丘」盼團結

記者張聲肇／綜合報導
22歲的的非裔女詩人阿曼達‧高爾曼在就職大典上朗讀她創作的「我們走上山丘」。(Getty Images)
22歲的的非裔女詩人阿曼達‧高爾曼在就職大典上朗讀她創作的「我們走上山丘」。(Getty Images)

年僅22歲的非裔女詩人阿曼達‧高爾曼(Amanda Gorman)20日在拜登總統就職大典上，朗讀她創作的「我們走上山丘」，細數美國歷史，呼籲國人團結，邁向光明。

高爾曼加入了佛洛斯特(Robert Frost)、瑪亞‧安吉魯(Maya Angelou)等文學史名人，在總統就職典禮上朗誦詩作的藝文行列。

兩個禮拜前，高爾曼還在為20日「獻演」的作品搜盡枯腸，國會暴動景象，讓她驟增靈感，加入如下幾行：

我們看到打碎而不分享國家的一股勢力

幾乎摧毀我們的國家--至少想延緩民主

還真差點得逞

可是，民主或可間歇被延緩

決不會永遠被擊倒

高爾曼說，過去幾周甚至過去幾年國人所見，她不能在總統就職詩作中含糊帶過，「可是我真正希望詩作做到的是，能夠運用語言文字觀想出一個方法，讓國家仍能團結、仍能療癒」，還要在「不抹滅，也不忽視難堪的事實」的情況下做到。她說，這些事實都是美國人需面對、妥協的。

正因為美國已承受了巨大的人命損失，進入了危脆時期，她才寫道：

某日來臨，我們自問：

在這無止盡的陰影中

光在哪？

我們背負的損失如海廣闊，卻必須涉過

為了2021以後的美國，她在詩作中探討團結、妥協的可能：

黎明，在我們還不知之前，就已屬於我們

不知怎的，我們還是做到了

不知怎的，我們歷經滄桑後目睹

沒有破碎，只是還沒完成，的國家

高爾曼為了就職大典上的現場朗讀，一遍又一遍的練習了不知幾回，直到她有信心能順利朗讀為止。「真的花很多精力與功夫，光寫作的過程就累死我了，還要在數百萬觀眾面前講話、朗誦，對原有語言障礙的我來說，簡直恐怖至極。」

她說，今日美國比過去更需有「重新出發」的詩歌，提醒大家所經歷的歷史，以及所代表的未來。

22歲的的非裔女詩人阿曼達‧高爾曼在就職大典上朗讀她創作的「我們走上山丘」。(路...
22歲的的非裔女詩人阿曼達‧高爾曼在就職大典上朗讀她創作的「我們走上山丘」。(路透)

美國 拜登 非裔

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