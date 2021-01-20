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陰謀論者相約拜登就職日示威 「萬人響應一人到場」

編譯周辰陽／綜合報導
鋼鐵川粉萊傑羅20日赴紐約州議會抗議第46任總統拜登就職，卻是「萬人響應、一人到場」，和6日的大批川粉硬闖國會形成鮮明對比。（美聯社）
鋼鐵川粉萊傑羅20日赴紐約州議會抗議第46任總統拜登就職，卻是「萬人響應、一人到場」，和6日的大批川粉硬闖國會形成鮮明對比。（美聯社）

美國第46任總統拜登20日正式宣誓就職，長期相信川普會連任的鐵粉與網路陰謀論團體「匿名者Q」（QAnon）粉絲群頓時陷入一團亂。雖然各州還是有川普鐵粉跑到州議會前抗議拜登就職，但場景多是「萬人響應、一人到場」，和6日的大批川粉硬闖國會形成鮮明對比。

紐約州媒體報導，一位28歲的川普鐵粉萊傑羅（Mark Leggiero）就在州議會前現身，他的帽子與衣服都有著「讓美國再度偉大」字樣，獨自揮舞川普站在坦克車上的旗幟。他向記者坦承，原本以為自己會加入一大群和平抗議者，但原先預期的數千名同伴都沒有現身，「我必須哀傷的說，真是不幸」。

每日郵報報導，眼見川普前往佛州與拜登就職，部分「匿名者Q」陰謀論者在網路聊天群組表達失望與懷疑，不敢置信「民主黨要人將因性販運於就職日被捕」沒有成真，川普也沒有「拉垮深層政府」（Deep State），更沒有出現他們期盼的「風暴」來臨。

有網友憤怒地留言「那該死的風暴在哪？」、「像笨蛋一樣被耍」與「棒呆了，我這下正式成為我們家的笑柄」。極右翼團體「驕傲男孩」（Proud Boys）部分成員則大罵川普，批評他「徹底失敗」與「極端軟弱」。

選前在「匿名者Q」粉絲出沒的8kun討論版擔任管理員的瓦特金斯（Ron Watkins）則敦促網友「回歸正常生活」，直指無論他們同意與否，新總統已經就職了，身為公民的責任就是尊重憲法，「請記住我們過去四年一起結交的所有朋友與美好回憶…我們全力以赴了，現在需要振作起來，盡我們所能回歸生活」。

鋼鐵川粉萊傑羅20日赴紐約州議會抗議第46任總統拜登就職，但原先預期的數千名同伴...
鋼鐵川粉萊傑羅20日赴紐約州議會抗議第46任總統拜登就職，但原先預期的數千名同伴都沒有現身。（美聯社）

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