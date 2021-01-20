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川普傳新創愛國者黨 CNN民調：共和黨選民盼黨擺脫川普

編譯郭宣含／綜合20日電
根據有線電視新聞網公布的民調，77%受訪美國人希望共和黨在後川普時代能邁步向前，僅有19%希望川普擔任共和黨領袖。圖為抗議者舉牌要求「扔掉川普」。(美聯社)
根據有線電視新聞網公布的民調，77%受訪美國人希望共和黨在後川普時代能邁步向前，僅有19%希望川普擔任共和黨領袖。圖為抗議者舉牌要求「扔掉川普」。(美聯社)

根據有線電視新聞網(CNN)最新民調，77%受訪美國人希望共和黨在後川普時代能邁步向前，僅有19%希望川普擔任共和黨領袖；「華爾街日報」19日引述消息人士報導，川普有意成立新政黨「愛國者黨」(Patriot Party)，但將遭共和黨強力反對。

根據CNN民調，77%受訪認為，共和黨應開始走自己的路，僅有19%希望共和黨視川普為黨內領導；共和黨選民看法分歧，48%認為共和黨應邁步向前，47%則盼川普擔任領導；傾共和黨的獨立選民則普遍(62%)希望共和黨擺脫川普。

川普連月來質疑大選結果，根據CNN民調，共和黨選民比民主黨選民對美國選舉更無信心，這恐讓共和黨在未來選舉更難爭取選民支持；民調發現，對於當今選舉能否反映民意，75%共和黨選民表示幾乎沒有或沒信心，其中有57%共和黨選民表示完全沒信心。

CNN民調指出，參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)的支持度低於他歷來在CNN的任何民調，約66%受訪者對他不滿意，比先前高出17個百分點。

CNN在9日至14日透過住宅電話或手機隨機訪問1003名成人，結果誤差為正負3.7個百分點。

川普在共和黨內鬥之際離開白宮，華爾街日報指出，他曾在任內最後一周和幕僚討論成立「愛國者黨」，不過目前不清楚川普對此想法有多認真。

報導分析，川普2016年成為共和黨總統候選人之前，川普的廣大支持者在當時並未密切接觸共和黨。

外界對於川普是否參加2024年總統大選有諸多猜測，若川普參選，很可能排擠掉共和黨內有意尋求總統提名的人選；傳統上，第三政黨往往無法獲得足夠支持，無法挑戰民主黨或共和黨。

不過共和黨領導層可能強力反對川普成立新政黨，因為川普可能吸走共和黨候選人的選民支持。

共和黨 川普 民調

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