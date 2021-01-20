拜登想推1.9兆美元紓困案 多位共和黨參議員：先緩緩吧

美國新任總統拜登20日坐進白宮橢圓形辦公室，簽署公文。（路透）

彭博資訊報導，多位共和黨 參議員周三（20日）對美國總統拜登 所提的1.9兆美元紓困 計畫表示懷疑，而拜登想要計畫能在國會儘快通過，需要這些議員的支持。

共和黨的猶他州參議員羅姆尼（Mitt Romney）與阿拉斯加州參議員穆考斯基（Lisa Murkowski ），上次均協助推動9000億美元刺激方案，他們周三都表示，前案才剛通過不久，現在就再有新的花錢紓困方案提出，太早了。

拜登團隊已經快速在國會展開與兩黨議員的溝通，以期促進法案可以很快過關。多位議員表示，本周末或一周內就會與拜登團隊開會討論。

羅姆尼在拜登就職不久後就對媒體說：「我們才剛通過一項超過9000億美元的法案，在立即的將來，我不尋求新的方案。」穆考斯基也表示，她同意拜登需要再有另一回合紓困的主張，但應該要再過一段時間以後再考慮。

拜登上周提出的最新紓困方案，開啟了國會爭戰炮火，料會在國會遭遇拖延，因為紓困規模如此之大以及其中基本工資的提高，就遭到大多數共和黨參議員反對。

美國參院現在兩黨陣營的票數是50對50，如法案想在參院快速過關，拜登需要至少10位共和黨籍議員的支持。當然，參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）可以動用所謂的「和解程序」，讓法案通過門檻降至51張同意票。但是拜登紓困計畫中有一些部分，可能無法符合動用「和解程序」的規定。