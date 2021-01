川普夫妻抵佛州棕櫚灘。(美聯社)

川普 總統20日發表告別演說,表示「我們將以某種形式東山再起」(We will be back in some form),重回美國 政壇,他也將「永遠戰鬥」,並祝福新政府「好運」,川普稱新政府一定能取得巨大成功,因為有他奠定的良好基礎,他在演說中隻字未提拜登 ,上飛機離開華府前往佛羅里達的那一刻,他表示「祝你們有美好的人生,我們很快將會再見」。