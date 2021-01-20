車牌46號 拜登座車駛向白宮「我感覺像在回家路上」

美國第46位總統的拜登的座車，車牌46號。(路透)

美國 新總統拜登 今天抵達白宮 ，在家人相伴下走過最後一個街區。由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情肆虐，街上十分空曠。稍早拜登曾前往國家公墓向陣亡將士致敬。

法新社報導，在重重維安戒備下，軍樂團與警用摩托車隊領著總統車隊，進入白宮前方的賓夕法尼亞大道（Pennsylvania Avenue）。

身為美國第46位總統的拜登（Joe Biden），坐在車牌46號的豪華轎車中，身旁有六名戴著口罩的特勤局（Secret Service）人員。

接著拜登下了車，以步行方式進入白宮。

沿途他告訴國家廣播公司新聞網（NBC News）一名記者：「我感覺像在回家路上。」

隨後美國首位女性副總統賀錦麗（Kamala Harris）也抵達白宮。

78歲的拜登約4小時前在國會大廈宣誓就職，他在就職演說中呼籲團結。

活動結束後拜登與賀錦麗並未直接前往白宮，而是先造訪阿靈頓國家公墓（Arlington National Cemetery），向美國陣亡將士致敬。前總統柯林頓（Bill Clinton）、小布希（George W. Bush）、歐巴馬（Barack Obama）都參與了儀式。