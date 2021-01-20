川普是繆思神還是討厭鬼？社論漫畫家回顧這四年

美國總統川普20日與夫人登上空軍一號並向群眾揮別，結束四年任期。路透

美國 總統川普 20日卸任，今日美國報（USA Today）社論漫畫家湯普森（Mike Thompson）19日特別撰文，發表他對川普主政這四年的看法。

湯普森說，過去四年來，常聽人說川普對社論漫畫家而言有如天賜禮物，提供源源不絕的創作靈感。他則認為，假如每聽說一句，他就吃一罐高雅牌（Goya）豆子，那麼他早就吃撐想吐了。

事實上，湯普森說，川普治國並沒有讓他工作得更輕鬆愜意，過去這四年帶給他的反而是「多得不勝回憶的驚愕」。他說：「問題是，川普像任何病態自戀狂一樣，會把室內氧氣都吸光」。

換言之，川普主宰幾乎每個新聞周期，在湯普森眼中川普「駭人的行為」分散美國民眾注意力，讓他們的目光從更重要議題移開。以至於川普似乎總是最明顯的話題人物。

湯普森認為，川普操縱民眾情緒，試圖模糊焦點、轉移外界對他「可惡政策」的關注。湯普森表示，他厭惡跟著川普玩他的遊戲，但川普總統任內打破常規的做法又不能不評論，所以他常常發現自己陷入這種處境：略過氣候變遷和種族不平等重要議題，只為了以漫畫家之筆批判川普最新惡行。

湯普森說，「川普令人憎惡，沒必要天天反覆這麼說，但我必須努力克制自己天天這麼說。因為每天都有新的惡行，每天總統行為都在秀令人作噁的新下限，而這些事情很自然會成為我筆下批評的箭靶。」

他說：「不，川普並沒有讓我的工作更輕鬆。要怎麼用漫畫，來諷刺一個原本就滑稽的人物？如何才能持續以獨特、嶄新的方式，來陳述同一個基本重點：川普是個爛人？」

湯普森的結論是：川普對他的職業或個人而言，都絕不是個恩賜。他期待能回頭用漫畫評論更有內涵的重要議題，而不願再花時間諷刺「一個巨大成人男嬰的滑稽動作」。這不表示湯普森就會放過20日宣誓就職的新總統拜登 ，只要是該批判之處，他會毫不猶豫用畫筆諷刺。只是祈求別再看到一罐「高雅豆子」。