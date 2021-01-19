反托拉斯！拜登政府考慮在白宮新增相關職位

（路透資料照片）

兩名熟悉內部討論的消息人士表示，即將上任的美國拜登 （Joe Biden）政府考慮新增一個白宮 職位，著重處理與反托辣斯相關的競爭力政策與議題。

其中一名消息人士說，目前這個想法仍在考慮當中，拜登的白宮最後或許不會付諸行動。

另一名消息人士說：「現在還沒決定這個角色會不會是協調性質居多，還是此人真的會在白宮任職。」消息人士還透露，這個職位可能以傳遞部會之間資訊和協調為重。

反托拉斯執法漸成各界關注議題，拜登交接團隊也持續密切關注，特別是隨著提供消費者免費或平價服務、但有可能違法打擊較小型對手的「科技巨擘」（Big Tech）平台崛起之際。

交接團隊發言人尚未回覆記者詢問。

路透16日報導，歐巴馬前政府2位官員很有可能成為拜登司法部 的反托拉斯高官。

共同負責反托拉斯執法的司法部與聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）持續調查「科技巨擘」平台，包括Alphabet旗下谷歌（Google）、臉書（Facebook）、亞馬遜（Amazon）與蘋果（Apple）。