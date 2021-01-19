現役士兵謀襲紐約911紀念館 FBI臥底誘捕

布里奇斯為ISIS製作的宣傳視頻。(司法部提供)

一名20歲的現役美軍士兵因與恐怖組織伊斯蘭國(ISIS)合作密謀攻擊曼哈頓下城九一一紀念館，19日在喬治亞州 被捕；社交媒體顯示，他曾多次發布身穿穆斯林服飾照片、引用聖戰主義領袖的話語，甚至表示「厭惡將美國 國旗掛在肩頭」；他此次被捕，乃是因為與其密謀的「ISIS夥伴」，實為聯邦調查局(FBI )的臥底線人。

曼哈頓的聯邦檢察官辦公室發言人比斯(Nicholas Biase)表示，俄亥俄州斯托市居民、20歲的現役士兵科爾·詹姆斯·布里奇斯(Cole James Bridges)19日被逮捕，罪名是試圖向恐怖組織伊斯蘭國(Islamic State)提供物質支持，以及企圖謀殺一名軍方成員。

布里奇斯又名科爾·岡薩雷斯(Cole Gonzales)，被捕前在喬治亞州斯圖爾特堡(Fort Stewart)的第三步兵師服役。

根據法院文件，布里奇斯描述對世貿中心九一一紀念館的襲擊，「可是一場真正意義上的阻擊式殺戮，然後悄悄離開，再進行第二次襲擊。」

法庭文件還闡述了他的社交媒體帖子中，曾引用一名聖戰主義領袖的話：「每個人都要看看他站在哪一邊」；該領袖的追隨者包括2001年9月11日的九一一恐襲中，撞向世貿中心北塔飛機上的一名劫機者；布里奇斯的頭像也是他身穿穆斯林服飾。

檢方指出，為了幫助恐怖組織盡可能多地殺害美軍士兵，布里奇斯為他ISIS的合作者提供了一部分軍隊訓練手冊和戰鬥指導視頻。

FBI紐約辦公室助理主任司偉尼(William F. Sweeney Jr.)表示，幸運的是，嫌犯的聯繫人是FBI的一名臥底，才得以阻止他邪惡目標的實現。

檢方表示，他還曾一度向臥底說，「我討厭把美國國旗掛在肩膀上」；不僅如此，布里奇斯還製作了一段視頻，供ISIS用作宣傳；在視頻中他出現在阿拉伯語寫下的聖戰旗幟前，身穿盔甲，通過變聲器講話，預祝襲擊成功。

當局表示，布里奇斯於2019年9月參軍，他此番行為「表達了對ISIS及其激進聖戰意識形態的忠誠」。

按計畫，他將於21日在喬治亞州的聯邦法院首次出庭，面臨的指控包括向外國恐怖組織提供物質支持和企圖謀殺美國軍人。