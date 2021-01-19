世界On Air／冬天裡的戶外用餐區 商家心頭一把火！

華埠餐館的戶外用餐區，到冬天面臨嚴酷考驗。記者颜嘉瑩/攝影

疫情 期間，外賣、外送與戶外用餐成為餐館收入的主要來源，商家們從夏天開始設置了戶外用餐區，只是沒有預料到，疫情到冬天仍無止歇跡象，而市府「四個面遮蔽面積不能超過50%」的規定，便成為業者心中的痛。若遵守規定，在冷吱吱的寒天裡，勢必無法招攬客人上門；若不遵守規定，又得擔心市府隨時上門檢查要挨罰。

在現實逼人的情況下，目前便形成政府說一套、業者做一套；加上華埠 餐館業多未弄清楚市府以英文公布的規定，只能憑口耳相傳，實行起來自然大打折扣。而市府的規定，又未必每家餐館都願意配合，例如網友喜愛拍照打卡的泡泡屋，儘管夜晚在燈光的烘托下十分迷人，但卻讓人擔心是否又成為散播病毒的另一個溫床？

本周「世界On Air 」節目，主播卓賢與世界日報華埠記者顏嘉瑩聊到每個小市民最關心的戶外用餐問題，也探討市府資源要如何才能契合商家們的需求。華埠的未來雖然仍面臨重重考驗，但顏嘉瑩也觀察到，在民間組織的協助下，華埠近日又重拾生氣，吸引了部分觀光客回流。

「世界On Air」是世界新聞網新推出的播客節目，每周推出一集，透過這個新的平台，希望讓閱聽者有新的選擇和體驗。