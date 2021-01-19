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與右翼民兵團體有聯繫 12國民兵被撤出就職維安

記者張筠／華盛頓報導
為加強華府就職維安，國防官員已對駐守華府的2萬5000名國民兵做全面的背景調查，防止內部隱患。（記者張筠 / 攝影）
為加強華府就職維安，國防官員已對駐守華府的2萬5000名國民兵做全面的背景調查，防止內部隱患。（記者張筠 / 攝影）

兩名國防官員19日表示，12名駐守在華府國民兵因與右翼民兵團體或極端組織有聯繫，被撤出總統就職典禮的維安工作，但目前沒有任何威脅就職典禮的跡象，拜登的安全也不受威脅。

一名資深情報官員和一名美軍官員19日匿名向美聯社表示，該12名國民兵與右翼民兵團體有聯繫，或此前曾在社交媒體上接觸極端組織的內容，因此被撤出就職維安，國防官員並未指名這些國民兵具體與哪些右翼團體有聯繫。

華府共有2萬5000名國民兵駐守，聯邦國防官員近日慎防內部威脅和暴動隱患，因此對所有參與就職維安工作的國民兵進行全面的背景調查；代理國防部長米勒(Christopher Miller)18日表示，國防部並未發現任何內部威脅的跡象，但自6日的國會暴動後，聯邦及華府官員均提高警惕，在就職典禮臨近前升級各層安檢和戒備。

18日距離國會大廈一哩處有一個遊民的帳篷突然起火，導致就職典禮的演練緊急中斷，特勤局官員也再度加強國會山莊附近的防護，華府市中心封路封橋，駐守就職典禮中心區域的軍警數量也增加，全市戒備的嚴密程度幾近「封城」。

聯邦官員也表示，由於近兩日許多市民見到國民兵和警察都會拍照、錄影，社交媒體上也有大量關於國民兵執勤的照片，執法部門為防隱患，再度增加各執勤站點的人數，並禁止國民兵向任何人透露維安信息，防止不法分子通過網路照片研究國民兵的防守能力或策畫暴亂；國防官員也已要求所有國民兵立即停止在社交媒體上公布自己的執勤照片、與人分享定位，或公開講述任何關於就職維安的細節，防止被極端團體利用。

國民兵 華府 國防部

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