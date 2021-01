根據紐約時報報導,川普總統預計任內最後一個整天特赦或減刑的100人中,包括因涉嫌貪污超過400萬元被判六年半監禁的前紐約州眾議長蕭華。(本報檔案照)

根據紐約時報報導,川普 總統預計任內最後一個整天、也就是19日,特赦或減刑的100人中,包括因涉嫌貪污超過400萬元被判六年半監禁的前紐約州 眾議長蕭華(Sheldon Silver)。

紐時報導,白宮17日已召開會議,決定特赦的最後名單,其中可能包括饒舌歌手小韋恩(Lil Wayne)和2016年的川普競選顧問巴農(Steve Bannon),另外還有前紐約州眾議長蕭華,他於去年8月才正式開始在紐約州北部Otisville Correctional Facility聯邦監獄的牢獄生涯。

蕭華2015年被捕,被控以兩項公務權力勒索罪(extortion under color of official right)、兩項郵件詐欺 罪(mail fraud)、兩項匯款詐欺罪(wire fraud)和一項洗錢罪(money-laundering),不過五年來,雖然案件經過兩次審理其皆被定罪,但他一直尋求上訴讓自己免於坐牢,去年7月聯邦地方法院再對蕭華重新量刑、判其入獄6年半和100萬元罰款後,蕭華終於在去年8月26日正式開始服刑。