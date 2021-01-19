挺川大將「枕頭大亨」林德：零售商紛紛取消合作

圖為林德(右)去年3月出席白宮簡報會，多年來他一直力挺川普總統(左)。(美聯社)

「我的枕頭」(My Pillow)創辦人兼執行長林德(Mike Lindell)多年來力挺川普 總統，國會山莊暴動事件發生後，仍在社群媒體聲稱「川普勝選」，媒體報導傳出林德曾赴白宮建議川普宣布戒嚴，確保繼續執政。林德對媒體表示表示，各大零售商 如今紛紛取消合作，不再販賣他的枕頭。

林德19日在電郵中對國家廣播公司(NBC)表示，有一群人不斷抨擊零售商家，「零售業者打電話跟我說，他們遭到威脅，壓力真的很大，如果沒有停售枕頭，將會面臨消費者杯葛」。

林德18日接受明尼蘇達州地方電視台KARE專訪時說，居家用品零售商Bed Bath & Beyond、柯爾百貨(Kohl's)、大型超市H-E-B、網路家具公司Wayfair、加拿大電視購物頻道「今日消費選擇」(Today's Shopping Choice)等，都已經取消與「我的枕頭」的合作關係。

林德創辦的「我的枕頭」企業總部位於明州查斯卡(Chaska)。林德在電視廣告中擔任代言人。

林德除了透過擁有47萬多名追蹤粉絲的個人推特帳號宣揚川普的選舉陰謀論，還在「我的枕頭」官方帳號發文指稱拜登當選都是因為選舉舞弊。

多明尼恩投票 系統(Dominion Voting Systems)8日寄出律師函給林德指出，若不撤回沒有根據的舞弊抹黑並發表道歉聲明，就會挨告。

林德在電郵中對國家廣播公司表示：「所有關於多明尼恩投票系統的證據都送到最高法院了，中國等勢力利用他們的投票機械玷污我們的選舉！證據有一整頁之多。」報導指出，林德並未提供具體證據。