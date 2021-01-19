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共和黨科州眾議員布波特 被爆曾率大批群眾到國會探勘

記者顏伶如／綜合報導
新科共和黨籍科羅拉多州聯邦眾議員蘿倫‧布波特(中)。(美聯社)
新科共和黨籍科羅拉多州聯邦眾議員蘿倫‧布波特(中)。(美聯社)

華盛頓郵報19日報導，陰謀論「匿名者Q」(QAnon)支持者、新科共和黨籍科羅拉多州聯邦眾議員蘿倫‧布波特(Lauren Boebert)在6日國會山莊被挺川暴徒攻占之前，曾被其他國會議員看到率領大批群眾，在國會大廈內部「先行探勘」。

34歲的布波特原為餐廳負責人，曾有多次被捕紀錄，包括2015年6月在科州一場鄉村音樂季活動中涉嫌擾亂秩序而被捕。

國會山莊暴動事件造成至少五人喪生，包括一名國會駐警。就在聯邦調查局(FBI)與檢警機關展開調查之際，共和黨內部是否有人與暴徒「裡應外合」成為關注焦點，其中又以布波特的角色引發高度爭議。

華盛頓郵報報導，兩位民主黨籍國會議員在暴動前幾天，親眼目睹布波特率領大批群眾，在聯通國會山莊的一條地下通道探勘。

民主黨籍田納西州聯邦眾議員科恩(Steve Cohen)18日接受美國有線電視新聞網(CNN)訪問時指出，暴動事件發生的三天之前，與民主黨籍肯塔基州聯邦眾議員亞爾穆斯(John Yarmuth)一起看到布波特率領著一群人，在甘農眾議院辦公大樓(Cannon House Office Building)外的地道裡。

科恩說，並不知道群眾的身份，也不了解那些群眾當中是否有人後來參與了國會暴動事件。

他說：「昨天在眾議員亞爾穆斯提醒之下，讓我想了起來。我們看到布波特帶著一群人在參觀，時間點是3日以後，6日之前。至於那些人是不是參與了叛亂，我就不清楚了。」

華盛頓郵報指出，布波特18日致函科恩，信中指控科恩的發言「錯誤」、「抹黑」。她表示，2日曾帶家人參觀國會山莊，3日宣誓就職時則與家人拍照，並沒有帶領其他民眾參觀。

國會暴動發生後，布波特國會辦公室發言人突然閃辭。就在群眾衝進國會山莊時，布波特在推特發文透露眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)的所在位置，遭到指控「隔空」提供消息給暴徒。已有數十名科州民意代表聯名要求布波特辭職。

亞爾穆斯發言人舒勒爾(Christopher Schuler)指出，亞爾穆斯3日或4日行經甘農通道(Cannon Tunnel)準備回辦公室時，看到布波特朝著國會大廈方向走去，她的身邊則圍繞著一群人，亞爾穆斯不清楚這群人的身份，也不確定這群人是否跟布波特在一起。

舒勒爾指出，亞爾穆斯對布波特這位國會新同僚打了招呼之後，便繼續往前走。

眾議員 民主黨 華盛頓郵報

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