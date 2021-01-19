我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

禮炮21響加儀隊表演！川普歡送會耍噱頭拚看頭

又有新毒株！德國發現新變種新冠病毒 醫院35病患染疫

拜登兒子生前最愛樂團 解散20年為就職典禮合體

中央社紐約19日綜合外電報導
拜登(右)與已故兒子波伊．拜登。(Getty Images)
拜登(右)與已故兒子波伊．拜登。(Getty Images)

搖滾樂團激進小子（The New Radicals）明天將在美國候任總統拜登及副總統賀錦麗就職典禮後再度合體表演，對拜登已故兒子波伊．拜登及賀錦麗的丈夫任德龍致意。

從洛杉磯起家的激進小子，短暫音樂生涯從1997年至1999年，但爆紅單曲You Get What You Give曾衝上美國40強單曲榜、在英國登上第五名，在加拿大和紐西蘭更奪下音樂告示榜冠軍。

拜登（Joe Biden）在個人自傳「答應我，爸爸」（Promise me, dad）中提及，兒子波伊（Beau Biden）因腦癌於2015年不治，在他患病期間，家人都把You Get What You Give當作相互鼓舞的歌曲。

影片來源：YouTube NewRadicalsVEVO頻道

這首歌似乎是要向歷經痛苦時刻的人們喊話，傳播希望的訊息，結尾並號召反抗冷漠和有勢力者的壓迫。

歷久彌新的的歌詞與旋律讓這首歌留下長遠影響。賀錦麗（Kamala Harris）競選期間，丈夫任德龍（Douglas Emhoff）每次陪她公開露面，都選擇這首歌為登台配樂。

激進小子應拜登-賀錦麗團隊的要求，在解散超過20年後答應重新合體亮相。

就職典禮籌備委員會表示，以往就職典禮都會舉行遊行，但因疫情及加強安全考量，這次改為名為「全美遊行」（Parade across America）的線上慶典，激進小子將在其中表演。

主唱兼團長格雷格亞歷山大（Gregg Alexander）告訴滾石雜誌（Rolling Stone）：「如果這個世界上有件事能讓這個樂團再次合體，哪怕只有一天，那就是我們希望自己的歌能成為這個黑暗時代最細微的一道光芒。」

「美國人心裡明白，在新政府上任後，情況會變好，也會有接種疫苗的實質計畫。這是這首歌帶來的訊息，世界會撐過去的。」

女神卡卡（Lady Gaga）將會在拜登和賀錦麗正式宣誓就職後，演唱美國國歌。

下午的另一場演出，出席佳賓將會有布魯斯史普林斯汀（Bruce Springsteen）、幽浮一族樂團（The Foo Fighters）、約翰傳奇（John Legend）、賈斯汀（Justin Timberlake）、黛咪洛瓦特（Demi Lovato）及邦喬飛（Bon Jovi）。

拜登 賀錦麗 美國

上一則

禮炮21響加儀隊表演！川普歡送會耍噱頭拚看頭

下一則

準國務卿布林肯參院聽證會 料將宣告美國能勝過中國

延伸閱讀

拜登提名跨性別者 出任衛生部要職

拜登提名跨性別者 出任衛生部要職
美國夢楷模 母校驕傲平權教育造就賀錦麗

美國夢楷模 母校驕傲平權教育造就賀錦麗
拜登就職日即提移民改革：1月1日前入境的無證客 8年可入籍

拜登就職日即提移民改革：1月1日前入境的無證客 8年可入籍
團結美國、打擊新冠… 拜登7難題 百日大作戰

團結美國、打擊新冠… 拜登7難題 百日大作戰

熱門新聞

總統當選人拜登14日公布振興經濟與疫情紓困配套法案，主要內容包括發放2000元紓困現金，以及延長聯邦失業補助等。圖為紐約市一名解雇了大多數雇員的餐廳東主希望新一波紓困幫助脫困。(美聯社)

補足2000元！拜登再推紓困 每人加發1400元

2021-01-13 21:25
川普總統原希望在20日上午離開白宮當天，能接受盛大軍禮儀式歡送，並在支持者的簇擁下風光離任；不過國防部傳出拒絕他的要求，讓計畫泡湯。(美聯社)

想以軍禮風光離任？川普遭五角大廈拒絕

2021-01-17 22:48
川普女兒、第一千金伊凡卡‧川普(Ivanka Trump)。(美聯社)

伊凡卡禁借廁所 特勤人員月花3000元租屋只為尿尿

2021-01-16 09:47
總統當選人拜登就任後首要之務是發出紓困金，民眾可能最快2月初可再收到紓困支票。(美聯社)

拜登加碼紓困 研議再發2千元 最快2月初拿支票

2021-01-11 21:42
麻省理工機械工程系教授陳剛。(本報資料圖片)

MIT華人教授被控未披露中國合作及虛假報稅 100萬取保候審

2021-01-14 15:40
川普政府12日建議州政府擴大施打疫苗的資格，立即納入65歲以上，以及所有較易染疫者。圖為佛州年長者排隊接種疫苗。(路透)

美新冠死例破38萬 疫苗不留第2劑 逾65歲皆可接種

2021-01-12 22:39

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
最後1天 川普做起特赦生意 洗白強暴犯與白領罪犯

最後1天 川普做起特赦生意 洗白強暴犯與白領罪犯

150年來首見！川普夫婦不在白宮北門廊迎接拜登夫婦

150年來首見！川普夫婦不在白宮北門廊迎接拜登夫婦
驚！南加多人出現過敏反應 一批莫德納疫苗恐被喊停

驚！南加多人出現過敏反應 一批莫德納疫苗恐被喊停
他們絕不能通過？再衝美國的宏都拉斯「偷渡Caravan」

他們絕不能通過？再衝美國的宏都拉斯「偷渡Caravan」
川普支持率大幅滑落至任內最低 特赦傳不含自己和家人

川普支持率大幅滑落至任內最低 特赦傳不含自己和家人