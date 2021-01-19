拜登兒子生前最愛樂團 解散20年為就職典禮合體

拜登(右)與已故兒子波伊．拜登。(Getty Images)

搖滾樂團激進小子（The New Radicals）明天將在美國 候任總統拜登 及副總統賀錦麗 就職典禮後再度合體表演，對拜登已故兒子波伊．拜登及賀錦麗的丈夫任德龍致意。

從洛杉磯起家的激進小子，短暫音樂生涯從1997年至1999年，但爆紅單曲You Get What You Give曾衝上美國40強單曲榜、在英國登上第五名，在加拿大和紐西蘭更奪下音樂告示榜冠軍。

拜登（Joe Biden）在個人自傳「答應我，爸爸」（Promise me, dad）中提及，兒子波伊（Beau Biden）因腦癌於2015年不治，在他患病期間，家人都把You Get What You Give當作相互鼓舞的歌曲。

影片來源：YouTube NewRadicalsVEVO頻道

這首歌似乎是要向歷經痛苦時刻的人們喊話，傳播希望的訊息，結尾並號召反抗冷漠和有勢力者的壓迫。

歷久彌新的的歌詞與旋律讓這首歌留下長遠影響。賀錦麗（Kamala Harris）競選期間，丈夫任德龍（Douglas Emhoff）每次陪她公開露面，都選擇這首歌為登台配樂。

激進小子應拜登-賀錦麗團隊的要求，在解散超過20年後答應重新合體亮相。

就職典禮籌備委員會表示，以往就職典禮都會舉行遊行，但因疫情及加強安全考量，這次改為名為「全美遊行」（Parade across America）的線上慶典，激進小子將在其中表演。

主唱兼團長格雷格亞歷山大（Gregg Alexander）告訴滾石雜誌（Rolling Stone）：「如果這個世界上有件事能讓這個樂團再次合體，哪怕只有一天，那就是我們希望自己的歌能成為這個黑暗時代最細微的一道光芒。」

「美國人心裡明白，在新政府上任後，情況會變好，也會有接種疫苗的實質計畫。這是這首歌帶來的訊息，世界會撐過去的。」

女神卡卡（Lady Gaga）將會在拜登和賀錦麗正式宣誓就職後，演唱美國國歌。

下午的另一場演出，出席佳賓將會有布魯斯史普林斯汀（Bruce Springsteen）、幽浮一族樂團（The Foo Fighters）、約翰傳奇（John Legend）、賈斯汀（Justin Timberlake）、黛咪洛瓦特（Demi Lovato）及邦喬飛（Bon Jovi）。