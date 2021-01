拜登兒子生前最愛樂團 解散20年為就職典禮合體

拜登(右)與已故兒子波伊.拜登。(Getty Images)

搖滾樂團激進小子(The New Radicals)明天將在美國 候任總統拜登 及副總統賀錦麗 就職典禮後再度合體表演,對拜登已故兒子波伊.拜登及賀錦麗的丈夫任德龍致意。

從洛杉磯起家的激進小子,短暫音樂生涯從1997年至1999年,但爆紅單曲You Get What You Give曾衝上美國40強單曲榜、在英國登上第五名,在加拿大和紐西蘭更奪下音樂告示榜冠軍。

拜登(Joe Biden)在個人自傳「答應我,爸爸」(Promise me, dad)中提及,兒子波伊(Beau Biden)因腦癌於2015年不治,在他患病期間,家人都把You Get What You Give當作相互鼓舞的歌曲。

影片來源:YouTube NewRadicalsVEVO頻道

這首歌似乎是要向歷經痛苦時刻的人們喊話,傳播希望的訊息,結尾並號召反抗冷漠和有勢力者的壓迫。

歷久彌新的的歌詞與旋律讓這首歌留下長遠影響。賀錦麗(Kamala Harris)競選期間,丈夫任德龍(Douglas Emhoff)每次陪她公開露面,都選擇這首歌為登台配樂。

激進小子應拜登-賀錦麗團隊的要求,在解散超過20年後答應重新合體亮相。

就職典禮籌備委員會表示,以往就職典禮都會舉行遊行,但因疫情及加強安全考量,這次改為名為「全美遊行」(Parade across America)的線上慶典,激進小子將在其中表演。

主唱兼團長格雷格亞歷山大(Gregg Alexander)告訴滾石雜誌(Rolling Stone):「如果這個世界上有件事能讓這個樂團再次合體,哪怕只有一天,那就是我們希望自己的歌能成為這個黑暗時代最細微的一道光芒。」

「美國人心裡明白,在新政府上任後,情況會變好,也會有接種疫苗的實質計畫。這是這首歌帶來的訊息,世界會撐過去的。」

女神卡卡(Lady Gaga)將會在拜登和賀錦麗正式宣誓就職後,演唱美國國歌。

下午的另一場演出,出席佳賓將會有布魯斯史普林斯汀(Bruce Springsteen)、幽浮一族樂團(The Foo Fighters)、約翰傳奇(John Legend)、賈斯汀(Justin Timberlake)、黛咪洛瓦特(Demi Lovato)及邦喬飛(Bon Jovi)。