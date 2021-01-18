川普支持率大幅滑落至史上最低 特赦傳不含自己和家人

美國總統川普（前）傳出任期最後一天將特赦百人，但知情人士說，他自己、長女伊凡卡（左）和女婿庫許納（後排右）等家人，或者親信不在其中。（美聯社）

編譯季晶晶／綜合外電蓋洛普周一公布民調 ，川普 支持率降至34%，比11月3日大選前下降12個百分點，整個任期的平均支持率則是這項民調1940年代開始以來歷任總統最低。該調查始於1月6日國會暴力事件發生之前，與其他民調結果類似，顯示川普任內最後兩周內的支持率大幅下滑。這兩周間不僅發生他煽風點火的國會暴動，還有空前的二次彈劾。將川普與之前12位總統相比較，川普最終支持率34%，與小布希和卡特相同，杜魯門是最低的32%。歐巴馬離任時則有59%的支持率。川普任期內平均支持率因此落到41.1%，是蓋洛普調查以來最低，比杜魯門還低4個百分點。另外，知情人士稱，白宮 官員不認為美國總統川普會赦免自己、家人或親信。川普料將在周二、他在任的最後一個整天，宣布一份赦免名單，而且預期他可能因聯邦罪行遭起訴，已與幕僚討論過給自己一項全面赦免令的可能性。川普曾聲稱自己有這種權力，但此事在法律上有爭議，而且從未有總統這麼做過。根據三位知情人士，白宮律師Pat Cipollone反對準備赦免川普或其家人，並希望縮小川普卸任之際的赦免範圍。白宮據悉並未準備文件讓川普赦免自己、家人或助手。反對自我赦免的理由是：這可能成為川普的一個重大政治累贅，不利於下次競選總統，反對者肯定會說此舉等於承認他在任期間犯了法。知情人士說，白宮準備了文件赦免對聯邦涉槍指控認罪、藝名小韋恩（Lil Wayne）的饒舌歌手Dwayne Carter，但還不清楚一併赦免的其他人是誰。根據知情人士，在白宮任職的川普長女伊凡卡和其夫婿庫許納，都被考慮預先給予特赦，但沒有為他們準備赦免文件。兩人尚未被控任何不當行為。其他未受指控但被考慮預先特赦的白宮高階官員包括幕僚長梅多斯、資深顧問米勒、人事主管John McEntee和社群媒體總監Dan Scavino。但沒有跡象表明在推動此一特赦。川普助理也沒有為其他幾位曾被考慮特赦的幾位名人，如前白宮首席策士班農和維基解密創辦人阿桑傑等準備文件。