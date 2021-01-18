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圖輯╱拜登就職典禮預演

世界新聞網
圖為在國會大廈前，工作人員準備20日就職典禮。美聯社
圖為在國會大廈前，工作人員準備20日就職典禮。美聯社

拜登將於20日在國會大廈前宣誓就職。工作人員18日正加緊準備，讓20日能順利進行。

圖為在國會大廈前，工作人員排椅子準備20日就職典禮。美聯社
圖為在國會大廈前，工作人員準備20日就職典禮。美聯社
圖為在國會大廈前，工作人員準備20日就職典禮。美聯社 6

拜登

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