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圖輯╱拜登就職典禮預演
世界新聞網
2021-01-18 16:30
圖為在國會大廈前，工作人員準備20日就職典禮。美聯社
拜登
將於20日在國會大廈前宣誓就職。工作人員18日正加緊準備，讓20日能順利進行。
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拜登
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