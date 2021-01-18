拜登就職日在即 擁槍權支持者群聚維州首府示威

美國提倡擁槍權利人士今天將群聚維吉尼亞州首府里契蒙進行年度示威。圖為反政府的「布加洛」（boogaloo）成員加入今天的示威。Getty Images

美國 提倡擁槍權利人士今天將群聚維吉尼亞州 首府里契蒙進行年度示威。今年的示威在特別緊張的時節登場，因國會大廈6日遭包圍，總統就職典禮又將於2天後舉行。

路透社報導，今天的「遊說日」（Lobby Day）活動使里契蒙（Richmond）當局保持警戒。

里契蒙位於華府南方約175公里，而民主黨籍總統當選人拜登（Joe Biden）20日將在華府宣誓就職，接替現任總統川普（Donald Trump）。

過去一年來，美國各地反種族主義者和白人民族主義者衝突事件頻傳，而且現在仍有川普支持者堅持盼望他能繼續掌權。遊說日將在極端兩極化的社會氛圍中登場。

一名自稱崔佛（Trevor）的擁槍權利提倡者，昨天傍晚在維州 議會大廈周圍走動，協助籌備抗議。他說：「我們將現身提醒他們我們還在。」

傳統上維州州民會在遊說日當天，於州議會開始會議時向州議員請願，近年來由擁槍團體「維吉尼亞公民防衛聯盟」（Virginia Citizens Defense League）扮演主導角色。

其他團體也將出席今天的示威，包括反政府的「布加洛」（boogaloo）運動成員；自由派示威者也可能現身。

遊說日向來與馬丁．路德．金恩紀念日（King, Martin Luther Jr. Day）同一天。這個全國假日旨在紀念1968年被暗殺身亡的民權領袖金恩。