參加國會暴動後 德州男子恐嚇兒女若報警就滅口

根據美國 聯邦調查局(FBI)提供給華府特區 美國聯邦區域法院證詞，德州 男子雷菲特(Guy Reffitt)參加6日的國會山莊暴動後，恐嚇家人不得報警，否則不惜開槍將兒女滅口。

聯邦調查局證詞指出，調查人員透過暴動事件現場拍攝影片，以及雷菲特手機定位數據，證實雷菲特參與國會暴動。在其中一支影片裡，雷菲特正在清理眼部的刺激物質。

根據法院紀錄，影音檔案畫面顯示，雷菲特參加6日攻占國會行動時，頭上戴著裝有攝影機的頭盔，身上穿著防彈背心。

調查人員16日前往雷菲特住家搜索時，雷菲特已成年的兒子對一名聯邦調查局探員指出，父親在暴動事件發生的兩天之後回到家裡，帶著一把AR-15型來福槍及一把史密斯威森(Smith & Wesson)手將，對家人透露他到華府參加了「包圍國會行動」。

法院紀錄顯示，雷菲特的妻子對聯邦調查局指出，雷菲特是右翼反政府組織「百分之三者」(Three Percenters)成員。聯邦調查據證詞指出，雷菲特曾在德州極端主義團體「德州自由武力」(Texas Freedom Force)的網站發文。

雷菲特的妻子均對聯邦調查局指出，雷菲特曾對家人揚言，若敢報警就會開槍把孩子滅口。證詞寫道，雷菲特恐嚇家人：「如果你們舉報我，就是叛徒，你們知道叛徒的下場是什麼嗎，叛徒會遭槍決。」

雷菲特則對調查人員說，帶著未組裝的手槍前往華府，雖然參加6日的群眾活動，卻沒有進到國會大廈內部。