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前司法部發言人：川普像共和黨「不該交往的前男友」

記者顏伶如／綜合報導
伊斯格爾(Sarah Isgur)說，對於共和黨而言，川普將會變成「那個不該交往的前任男友」。(Getty Images)
伊斯格爾(Sarah Isgur)說，對於共和黨而言，川普將會變成「那個不該交往的前任男友」。(Getty Images)

司法部長塞辛斯(Jeff Sessions)任內的司法部發言人伊斯格爾(Sarah Isgur)分析，共和黨嘗試在「後川普時期」東山再起 ，將會採行的辦法就是假裝一切都沒發生過。她說，對於共和黨而言，川普將會變成「那個不該交往的前任男友」。

川普任期即下畫下句點，伊斯格爾接受「大西洋月刊」(The Atlantic)訪問時說，接下來很快會出現的狀況是，整個共和黨突然大規模轉變，氣象一新，就像說著「我換新手機了，這是誰啊？」

她說：「就像那個不該交往的前任男友，一個永遠不要再提的錯誤。」

報導分析，「讓美國再度偉大」(MAGA)鐵粉將持續效忠川普，而過去這段期間勇於挺身反對川普的極少數共和黨員，亂象結束後將得以保全名譽，但對於絕大多數犧牲個人尊嚴力保川普的共和黨員及名嘴來說，接下來最好的選擇就是採取「集體失憶」。

「大西洋月刊」指出，過去幾年來拼命拍川普馬屁的共和黨員，接下來將搖身一變，自稱是為良心發聲，或者為昔日與川普的密切關係漂白。揚棄「財政責任」與「有限政府」基本精神的共和黨決策者，則將再度宣揚這些保守派的經典價值理念。某些共和黨員則將高唱「療癒」、「往前走」的高調，只想逃避承擔責任。

共和黨選舉策略專家海耶(Doug Heye)受訪時表示：「共和黨人將希望忘卻這四年來持續上演那些紛亂、謊言、兩面手段、沾親帶故，以及煽動仇恨的激化言詞，這些就是導致國會山莊事件的肇因。」

海耶說，如果這些事件發生在歐巴馬或柯林頓任內，共和黨人絕對不會善罷干休，「可是我們卻經常假法官之名，自己幫自己找藉口」。

他指出，雖然某些共和黨員已經迫不及待要跟川普切割，許多共和黨員卻會持續討論著他們所支持的川普政績，例如稅減、規定鬆綁以及讓大批保守派法官進入聯邦法院系統等。

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