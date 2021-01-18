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朱利安尼：不會參與川普彈劾辯護

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朱利安尼：不會參與川普彈劾辯護

記者顏伶如／綜合報導
朱利安尼將不會參與川普彈劾案辯護。(美聯社)
朱利安尼將不會參與川普彈劾案辯護。(美聯社)

川普總統私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)17日晚間接受美國廣播公司(ABC)詢問時表示，並不會參與川普彈劾案辯護。朱利安尼的口風與前一天截然不同。另一方面，就在17日稍早，曾任小布希總統白宮副幕僚長、也曾擔任川普競選顧問的共和黨策士羅夫(Karl Rove)，接受「福斯周日新聞」(Fox News Sunday)晨間節目訪問時說，川普二度遭到國會彈劾，若由朱利安尼擔任辯護團隊主辯，最後結果極可能是彈劾成立。

朱利安尼16日接受美國廣播公司訪問時仍說，正在處理川普彈劾案的辯護事宜，打算為川普辯護的論述重點，則包括指稱選舉舞弊並不等同煽動暴力，而且川普提出的選舉舞弊指控都是真的。

美國廣播公司報導，朱利安尼16日晚間進入白宮與川普見面。

羅夫17日早晨在「福斯周日新聞」節目中說，參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)並未指示參院共和黨團要為彈劾案投下反對票，「這個跡象是每一個共和黨參議員都要嚴肅面對的」。

羅夫指出：「我想，最後關鍵將取決於總統的辯護攻防。」他說，朱利安尼領軍的選舉舞弊訴訟，已經在各級法院連輸超過五十場，倘若再由朱利安尼負責彈劾辯護，「很可能超過17名共和黨參議員將會投票支持彈劾」。

國會山莊6日遭到暴徒攻占之前，朱利安尼曾在一場挺川集會上演說。朱利安尼受訪時說：「因為我先前在集會上發表演說，我因此變成了證人，無法參與參議院審理彈劾案時的辯護。」

大選之後川普競選團隊挑戰選舉結果的訴訟律師團，一直是由朱利安尼領軍。

6日於白宮附近華府橢圓形草坪(Ellipse)舉辦的「拯救美國集會」(Save America Rally)中，朱利安尼在演說中說道，選舉結果應該「比武定輸贏」(trial by combat)。相隔約一小時之後，大批群眾湧入國會山莊，暴動事件至少造成五人死亡，其中包括一名國會駐警。

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