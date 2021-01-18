拜登就職典禮將迥異以往 少了人群大增安全戒備

美國準總統拜登將在20日宣誓就任。圖╱GettyImages

美國 準總統拜登 將在20日宣誓就任，但華府 目前安全戒備宛如戰區，就職典禮不開放群眾參加，賓客也因新冠肺炎疫情須保持社交距離，異常低調安排和以往總統就職典禮大相逕庭。

法新社報導，以往美國總統就職日前，華府通常會擠滿數十萬支持者、名流和說客。但這回拜登（JoeBiden）宣誓就任美國第46位總統的大日子前，華盛頓市區安靜得詭異，廣大市中心對外交通大多封閉，進入市區主要橋樑也將封閉2天。

這次就職典禮除了要顧慮2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情，加上美國國會大廈6日遭到即將卸任總統川普的支持者闖入，使得華府進入2001年911恐怖攻擊事件以來未曾見過的維安封鎖狀態。

包括國會山莊、白宮和其他華府主要建築物，全都已用柵欄和鐵絲網包圍，並將由2萬多名武裝國民兵守衛。安全官員正做好準備，以因應拜登和他的支持者可能面臨的任何威脅。

拜登的就職典禮預計大致以電視轉播方式慶祝，他的就職團隊已呼籲支持者待在家中，並把典禮形式比喻成疫情爆發以來的運動賽事，現場不會有球迷觀看。

過往美國總統就職典禮會有100多萬人湧入華府，今年就算人來了也沒地方待。美國國家公園管理局（National Park Service）將關閉國會大廈和林肯紀念堂（Lincoln Memorial）之間的國家廣場（NationalMall），取而代之將在這一大片綠地上插滿20萬支旗子。

不過，這次仍將按照傳統，會有美國國會議員、聯邦政府高官、最高法院大法官和其他達官顯要出席在國會大廈西側舉行的就職典禮。但由於社交距離要求，出席人數很可能比以往少，且所有人都須戴口罩。

這場就職典禮也會有傳統的宗教領袖祈禱和祝福儀式，期間還有女神卡卡（Lady Gaga）演唱美國國歌，22歲的非裔美國詩人高曼（Amanda Gorman）朗讀一首作品，以及女星珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）獻唱。

到了當天正午，拜登將在美國最高法院大法官羅伯茲（John Roberts）見證下宣誓就職，準副總統賀錦麗（Kamala Harris）則將由最高法院大法官索托瑪約（Sonia Sotomayor）見證宣誓就職。

傳統上宣誓完後，國會廣場會響起激昂的歡呼聲。但這次現場只會聽到旗幟鼓動聲，支持者的掌聲則留在自家電視機前。

過去2個月不斷聲稱拜登靠舞弊勝選的川普，將不會參加這場就職典禮，而是打算當天上午離開華府。他將是美國史上第4位不參加繼任者就職典禮的美國總統，上一次要回溯至1869年。這也代表當天不會有卸任總統在白宮迎接新總統的傳統場面。

不過，柯林頓（Bill Clinton）、小布希（GeorgeW. Bush）和歐巴馬（Barack Obama）等3位美國前總統都會出席觀禮，川普副手彭斯（Mike Pence）也會參加典禮；96歲的前總統卡特（Jimmy Carter）則顧及疫情將缺席。