川普支持者新歡Parler被封 蘋果：改革後可重上架

蘋果公司執行長庫克表示，備受保守派喜愛的社群媒體Parler只要修改貼文審核方式，即可重返蘋果應用程式商店App Store。(歐新社)

蘋果 公司（App le）執行長庫克（Tim Cook）今天表示，備受保守派喜愛的社群媒體Parler只要修改貼文審核方式，即可重返蘋果應用程式商店App Store。

總統川普（Donald Trump）的粉絲6日攻擊國會山莊之後，蘋果以Parler貼文可能煽動更多暴力為由，暫停Parler應用程式（App）的所有下載，谷歌（Google）與亞馬遜 （Amazon）也切斷與Parler的關係。

庫克今天對「福斯周日新聞」（Fox News Sunday）捍衛蘋果暫停Parler下載的作法，「我們看到煽動暴力情事，我們不認為言論自由和煽動暴力能有交集」。

亞馬遜網路服務AWS（Amazon Web Services）早先切斷Parler的網路伺服器之後，Parler已在11日對亞馬遜提告。

Parler指控亞馬遜觸犯反托拉斯法，且幫助Parler的對手推特（Twitter）。推特也以可能煽動暴力為由，將川普的帳號停權。推特在國會遭攻占後永久停權川普帳號，隨後Parler的受歡迎度呈直線飆升。

庫克表示只是暫停供用戶下載Parler，只要對方能一併改善審核機制，就可以重返App Store。