我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為2024選總統鋪路？龐培歐頻給拜登設外交障礙

川普下台前再打華為一拳 傳撤銷已核發的供貨許可

你買了嗎？兆彩8.5億 勁球7.3億…全民掀購買熱

記者顏伶如／綜合報導
兆彩和勁球頭獎彩金已分別累積達到8億5000萬元及7億3000萬元。圖為賓州民眾在商店購買獎劵。(美聯社)
兆彩和勁球頭獎彩金已分別累積達到8億5000萬元及7億3000萬元。圖為賓州民眾在商店購買獎劵。(美聯社)

兆彩(Mega Millions)和勁球(Powerball)頭獎上周仍都未開出，彩金在本周已分別累積達到8億5000萬元及7億3000萬元。兆彩19日開獎時，如果產生頭獎得主幸運兒，將創下美國史上樂透頭獎彩金第三高紀錄。

許多州的商店近日已出現更多民眾購買彩劵。樂透頭獎得主可選擇分30年領取彩金，或選擇扣稅較重的一次提領。根據統計，幾乎所有頭獎得主都選擇後者。

若以即將開獎的下一期兆彩計算，頭獎得主若選擇一次提領，稅後可拿6億2820萬元。勁球得主若選擇一次提領，稅後可拿5億4600萬元。

勁球下次開獎時間為20日，估計將為美國史上樂頭頭獎最高彩金排行榜第五名。兆彩與勁球都在全美共計45州及華盛頓特區發行。每張彩券的價格為2元。

勁球16日晚間開出的得獎號碼為，67、20、65、14、39，加上特別號2。15日開出的兆彩得獎號碼則為3、11、12、38、43以及特別號15。從新年開始以來，勁球與兆彩都還不曾開出頭獎，彩金也越滾越大。

兆彩樂透每周二、周五晚開獎，勁球樂透則是每周三、周六開獎。一人獨自獲得勁球頭獎的機率極為渺茫，約2億9220萬分之1，獨得兆彩頭獎的機率也只有3億250萬分之1。

內布拉斯加大學奧馬哈分校(University of Nebraska-Omaha)數學系教授史威夫特(Andrew Swift)指出，中勁球頭獎的機率比擲銅板時連續28次擲出人頭的機會更加渺茫。

2016年1月，彩金高達15億8600萬元的勁球頭獎開出，由三名分別住在加州、佛羅里達州及田納西州的幸運得主平分。2018年10月，15億3700萬元的兆彩頭獎開出，獨得彩金的南卡羅來納州頭獎以匿名方式領獎。

兆彩頭獎彩金已累積達到8億5000萬元。(美聯社)
兆彩頭獎彩金已累積達到8億5000萬元。(美聯社)

勁球 美國 南卡羅來納州

上一則

在川普外交之後...國際動盪考驗美國建制派

下一則

為2024選總統鋪路？龐培歐頻給拜登設外交障礙

延伸閱讀

兆彩7.5億 勁球6.4億 迄今前10高彩金

兆彩7.5億 勁球6.4億 迄今前10高彩金
兆彩、勁球總獎金近14億 買氣高漲

兆彩、勁球總獎金近14億 買氣高漲
兆彩7.5億、勁球6.4億 擠入美彩金史前十名

兆彩7.5億、勁球6.4億 擠入美彩金史前十名
兆彩、勁球連續沒人中 獎金破11億 疫情苦悶下掀發財夢

兆彩、勁球連續沒人中 獎金破11億 疫情苦悶下掀發財夢

熱門新聞

總統當選人拜登14日公布振興經濟與疫情紓困配套法案，主要內容包括發放2000元紓困現金，以及延長聯邦失業補助等。圖為紐約市一名解雇了大多數雇員的餐廳東主希望新一波紓困幫助脫困。(美聯社)

補足2000元！拜登再推紓困 每人加發1400元

2021-01-13 21:25
大批川普支持者6日衝進國會山莊，搗毀公物，擅闖機要重地，引起全美憤怒；小圖為身懷重武器的阿拉巴馬州男子Cleveland Grover Meredith Jr，10日被捕，他曾揚言威脅殺害眾院議長波洛西。(美聯社、取材自臉書)

威脅直播槍殺波洛西 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖也被捕

2021-01-10 21:43
川普女兒、第一千金伊凡卡‧川普(Ivanka Trump)。(美聯社)

伊凡卡禁借廁所 特勤人員月花3000元租屋只為尿尿

2021-01-16 09:47
總統當選人拜登就任後首要之務是發出紓困金，民眾可能最快2月初可再收到紓困支票。(美聯社)

拜登加碼紓困 研議再發2千元 最快2月初拿支票

2021-01-11 21:42
一段川普與家人、幕僚在川粉闖入國會前看轉播的影片在推特上瘋傳，現場播放勁歌，有如歡樂派對。（取材自YouTube）

影片曝光！川粉闖入國會前 川普一家興奮看轉播

2021-01-09 22:03
麻省理工機械工程系教授陳剛。(本報資料圖片)

MIT華人教授被控未披露中國合作及虛假報稅 100萬取保候審

2021-01-14 15:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
拜登就職日將簽12項行政令 讓非法移民更快入籍

拜登就職日將簽12項行政令 讓非法移民更快入籍
挪威接種輝瑞疫苗造成23死 中國新冠疫苗變搶手

挪威接種輝瑞疫苗造成23死 中國新冠疫苗變搶手
「荊軻刺秦」案發地！陝西挖出秦始皇政務大殿遺址

「荊軻刺秦」案發地！陝西挖出秦始皇政務大殿遺址
移民大軍來了！拜登將上任 宏都拉斯逾9000人「北漂」

移民大軍來了！拜登將上任 宏都拉斯逾9000人「北漂」
美登月計畫受挫！史上最強火箭 引擎點燃1分鐘就結束

美登月計畫受挫！史上最強火箭 引擎點燃1分鐘就結束