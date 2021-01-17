你買了嗎？兆彩8.5億 勁球7.3億…全民掀購買熱

兆彩和勁球頭獎彩金已分別累積達到8億5000萬元及7億3000萬元。圖為賓州民眾在商店購買獎劵。(美聯社)

兆彩(Mega Millions)和勁球 (Powerball)頭獎上周仍都未開出，彩金在本周已分別累積達到8億5000萬元及7億3000萬元。兆彩19日開獎時，如果產生頭獎得主幸運兒，將創下美國 史上樂透頭獎彩金第三高紀錄。

許多州的商店近日已出現更多民眾購買彩劵。樂透頭獎得主可選擇分30年領取彩金，或選擇扣稅較重的一次提領。根據統計，幾乎所有頭獎得主都選擇後者。

若以即將開獎的下一期兆彩計算，頭獎得主若選擇一次提領，稅後可拿6億2820萬元。勁球得主若選擇一次提領，稅後可拿5億4600萬元。

勁球下次開獎時間為20日，估計將為美國史上樂頭頭獎最高彩金排行榜第五名。兆彩與勁球都在全美共計45州及華盛頓特區發行。每張彩券的價格為2元。

勁球16日晚間開出的得獎號碼為，67、20、65、14、39，加上特別號2。15日開出的兆彩得獎號碼則為3、11、12、38、43以及特別號15。從新年開始以來，勁球與兆彩都還不曾開出頭獎，彩金也越滾越大。

兆彩樂透每周二、周五晚開獎，勁球樂透則是每周三、周六開獎。一人獨自獲得勁球頭獎的機率極為渺茫，約2億9220萬分之1，獨得兆彩頭獎的機率也只有3億250萬分之1。

內布拉斯加大學奧馬哈分校(University of Nebraska-Omaha)數學系教授史威夫特(Andrew Swift)指出，中勁球頭獎的機率比擲銅板時連續28次擲出人頭的機會更加渺茫。

2016年1月，彩金高達15億8600萬元的勁球頭獎開出，由三名分別住在加州、佛羅里達州及田納西州的幸運得主平分。2018年10月，15億3700萬元的兆彩頭獎開出，獨得彩金的南卡羅來納州 頭獎以匿名方式領獎。